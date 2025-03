Theodoros Delianidis gaat overstap maken naar Nederlandse topclub

Feyenoord is bezig met de komst van Theodoros Delianidis, zo meldt 1908.nl en wordt bevestigd door Voetbal International. De negentienjarige spits van PEC Zwolle Onder 21 moet komend seizoen het beloftenelftal van de Rotterdammers versterken. Volgens 1908.nl is de deal rond.

Delianidis, die geboren is in Thessaloniki, speelt sinds de zomer van 2022 in de jeugdopleiding van PEC. De Zwollenaren namen hem over van De Meern.

Delianidis heeft inmiddels bewezen over een neusje voor de goal te beschikken. Bij het Onder 18-elftal van PEC was hij in 29 wedstrijden goed voor 11 doelpunten. In de Onder 21 had hij minder duels (17) nodig voor hetzelfde aantal goals.

Feyenoord Onder 21, dat onder leiding staat van Pascal Bosschaart, heeft momenteel de beschikking over onder anderen Zepiqueno Redmond en Joey de Bie voor de spitspositie. Ook Fabiano Rust kan daar uit de voeten.

Devin Haen komt volgend seizoen terug van zijn uitleenperiode aan FC Dordrecht, waar hij met 10 doelpunten in 27 wedstrijden een prima indruk maakt.