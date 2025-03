Theo Janssen stoorde zich mateloos aan één speler bij Ajax - AZ: ‘Ik vind het echt irritant worden’

Na afloop van Ajax - AZ (2-2) was er voornamelijk veel aandacht voor scheidsrechter Dennis Higler, die een grote rol speelde in de chaotische topper. Echter stond de eerste helft voornamelijk in het teken van de stevige duels tussen Brian Brobbey en Wouter Goes, die het bloed onder de nagels van de Ajax-spits vandaan haalde. Theo Janssen irriteerde zich mateloos aan de AZ-verdediger, zo laat hij blijken bij NOS Studio Voetbal.

De twee vochten harde duels uit over en weer, waarbij beide spelers er zonder enige kaart vanaf kwamen. Na afloop wilde Goes zijn directe tegenstander de hand schudden, maar die werd geweigerd door Brobbey.

“Weet je wat het met Goes is?”, begint Janssen. “Hij doet het goed, hè. Het is een goede verdediger, vandaag ook weer geweldige duels gespeeld. Alleen, hij heeft het gevoel dat hij de leider is, dat hij alles bepaalt bij AZ”, stoort de analist zich.

“Laat hem nou gewoon eens naast Clasie meelopen, luisteren, leren. En ga niet de grote jongen uithangen. Ga gewoon verdedigen en doe dat goed”, is het welgemeende advies van Janssen, die daarna de woorden van Pierre van Hooijdonk dicteert.

“Als hij dit twintig jaar geleden had gedaan, had hij een paar ellebogen gehad. Ik weet niet, het is allemaal zo… Ik hou er niet van. Ik vind het echt irritant worden. Leuk die duels, maar alles daaromheen…”

“Ook die interviews. Het slaat helemaal nergens op. Het was echt een slecht interview. Dat hij dan gaat ontkennen en dan kan hij niet op zijn woorden komen. Dan gaat hij iets verzinnen. Natuurlijk is dat toneelspel. En daar is hij niet heel goed in.”

Ibrahim Afellay was desondanks wel gecharmeerd van het optreden van Goes. “Hij stond wel zijn mannetje en maakte het Brobbey ontzettend moeilijk. Maar hij moet inderdaad ook niet doorslaan.” Janssen kan zich daarin vinden. “Het is echt een goede verdediger, een jonge jongen. Als hij de tijd krijgt om zich te ontwikkelen, dan gaat hij echt ver komen”, besluit hij complimenteus.