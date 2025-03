Theo Janssen oppert voor opvallende naam in de basis van Oranje tegen Spanje

Theo Janssen is van mening dat Memphis Depay met afstand de beste spits van het Nederlands elftal is. De voormalig profvoetballer bespreekt bij Studio Voetbal zijn ideale opstelling voor Oranje tegen Spanje, en heeft daarbij een basisplaats in gedachten voor een opvallende naam.

Ibrahim Afellay kiest in zijn opstelling voor Jeremie Frimpong als rechtsbuiten en Donyell Malen in de punt van de aanval. “Als je Spanje gaat analyseren en je ziet de dynamische linkerkant die ze hebben met Cucurella en Williams, dan heb je daar snelheid nodig. Je hebt tegen de laatste lijn van Spanje jongens nodig die de diepte kunnen aanvallen. Daarom zou ik ook kiezen voor Malen in de spits”, legt hij uit.

De 53-voudig international van Oranje ziet kansen voor Nederland tegen de Europees kampioen. “Spanje staat enorm hoog, waardoor er veel ruimte ligt achter de laatste lijn. Bij diepteballen zie je dat de centrale verdedigers niet enorm wendbaar zijn. Dus daar liggen wel mogelijkheden om Spanje pijn te doen”, analyseert Afellay.

“Ik verwacht dat je ook heel veel teruggedrongen zal worden. Maar dat is logisch, want Spanje is één van de beste voetballanden ter wereld. Ze zijn de gedoodverfde favoriet, maar dat is geen schande”, stelt de oud-PSV’er.

Collega Janssen maakt voorin andere keuzes. “Ik zou, als Memphis fit is, hem gewoon opstellen. Al is hij maar een beetje fit, ik zou altijd met hem beginnen. Ik vind hem veruit de beste spits”, geeft hij aan.

Ook rechtsvoorin is er geen plek voor Malen in het elftal van Janssen. “Ik vind Malen zeker een goede speler, en hij zou een wapen kunnen zijn, zoals Ibi net liet zien. Hij heeft natuurlijk de snelheid om de loopacties achter de laatste lijn te maken. Maar ik vind dat Kluivert wel moet gaan spelen, want hij laat wekelijks zien dat hij op een heel hoog niveau acteert”, betoogt de voormalig profvoetballer.

“Dumfries staat in de opbouw toch rechtsbuiten, dus dan kan Kluivert naar binnen komen en speelt hij achter de spits, zoals hij bij Bournemouth ook doet”, analyseert Janssen. Pierre van Hooijdonk vraagt zich vervolgens af of Justin Kluivert zin heeft om continu achter Marc Cucurella aan te gaan. “Wij zijn zo dominant, dat is niet nodig”, lacht Janssen.