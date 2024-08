Theo Janssen haalt uit: ‘FC Twente is in mijn beleving groter dan Ajax’

Theo Janssen kijkt met veel plezier terug op zijn tijd als speler van FC Twente. In een interview met Tubantia laat hij weten dat hij na drie succesvolle jaren bij Twente met tegenzin vertrok naar Ajax.

“Ik heb me in me kapot gelachen bij Twente”, begint Janssen. “Ik voelde me er enorm thuis. Twente is een grote club met een geweldig stadion, geweldige supporters, geweldige sponsoren en ga zo maar door.”

Janssen speelde in de periode tussen 2008 en 2011 bij Twente, waarmee hij ook actief was in de Champions League. Iets wat dit seizoen weer terugkomt, nu Twente zich heeft geplaatst voor de derde voorronde van het miljardenbal. Daarin is het RB Salzburg van Pepijn Lijnders de tegenstander.

Voor Janssen komen oude herinneringen weer naar boven. “Tuurlijk, het is heel speciaal als je die Champions League-hymne hoort. Maar wat mij vooral is bijgebleven is, dat onze supporters enorm tekeer gingen. Iedereen was in de goede zin van het woord de weg kwijt en dat maakte het voor mij zo speciaal”, aldus Janssen.

Na drie jaar Twente vertrok Janssen naar Ajax, waar hij één seizoen actief was. Toch had hij het bij Twente beter naar zijn zin. “De betrokkenheid van de mensen is supergroot. Als je naar het stadion reed zag je al die bussen uit de regio. Bizar. Ik heb twee jaar bij Ajax gespeeld, maar de houding van de mensen daar is zo anders.”

“In mijn beleving was Twente daarom ook groter dan Ajax. Ik heb bij Ajax ook nooit dat gevoel van Twente gehad”, concludeert hij. “Tot de dag van vandaag heb ik geen idee waarom ik langzaam maar zeker door bepaalde mensen binnen de club naar de uitgang werd geduwd. Ik denk dat ik te groot werd bij de club.”

“Het ging heel veel over mij, terwijl ik niet eens de allerbeste speler was. Ik wilde helemaal niet weg. Het liefst was ik nog vier, vijf jaar gebleven om daarna af te sluiten bij Vitesse. Het liep iets anders. Ik ging naar Ajax en na een jaar keerde ik terug bij Vitesse, waarna ik ben gestopt”, besluit Janssen.

