Theo Janssen: ‘Deze keeper heeft misschien een bril nodig, ik ben serieus’

Theo Janssen verbaast zich over de grote misser van Jeroen Houwen tegen PSV (5-1 verlies). De keeper van RKC Waalwijk reageerde opmerkelijk laat op een houdbaar afstandsschot van Hirving Lozano, dat het vierde doelpunt van PSV zou betekenen. Janssen suggereert dat Houwen misschien iets aan zijn ogen mankeert.

Lozano vuurde in de 72ste minuut van grote afstand op het doel van RKC. Houwen slaagde er niet in om de houdbaar ogende bal te keren. "Het is ongelooflijk. Het lijkt wel alsof hij schrikt", zegt Janssen in Studio Voetbal op NPO1.

De oud-middenvelder zoekt naar een verklaring voor de misser van Houwen. "Ik had niet het gevoel dat er een zwabber aan de bal zat. Het is verkeerd getimed. Hij moet hem gewoon houden. Hij reageert veel te laat. Er staan ook geen mensen voor, dus ik heb geen idee wat hij aan het doen was."

"Misschien heeft hij een bril nodig", zegt Janssen, waarna het publiek in de studio begint te lachen. "Het klinkt grappig, maar dit is heel serieus", aldus Alex Pastoor, ex-trainer van Almere City FC.

"Ik maak geen grapje", benadrukt Janssen. "Wij hebben dat bij Vitesse in het verleden meegemaakt met Piet Velthuizen. Die had dat ook. Die reageerde altijd pas op het laatste moment, omdat hij daarvoor de bal niet zag."

"De avondwedstrijden waren wat lastig voor Velthuizen", zegt Janssen. Dat probleem werd nooit opgelost. "Dat wilde hij niet. Hij wilde geen operatie. Je kan je tegenwoordig heel makkelijk laten helpen."