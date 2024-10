Theo Janssen: 'Bizar! Die man is 48, maar zou in Eredivisie met twee vingers in neus meedoen'

Theo Janssen heeft genoten van het optreden van Clarence Seedorf deze week in de Nexon Icons Match in Zuid-Korea. De oud-middenvelder is dermate onder de indruk van de 48-jarige Seedorf dat hij hem in staat acht om op deze leeftijd nog mee te spelen in de Eredivisie.

Seedorf speelde deze week mee in een benefietwedstrijd in het Seoul World Cup Stadium, waar 64.000 toeschouwers op afkwamen. Bekende namen die meededen waren onder meer Thierry Henry, Alessandro Del Piero, Andrea Pirlo, Leonardo Bonucci, Fabio Cannavaro, Luis Figo, Carles Puyol, Rivaldo, Didier Drogba, Kaká, Andriy Shevchenko, Rio Ferdinand, Yaya Touré, Edwin van der Sar, Eden Hazard, Marouane Fellaini en Javier Mascherano.

De oud-speler die de meeste indruk maakte was Seedorf. "Ik heb de beelden gezien. Dit is bizar", zegt Janssen in Studio Voetbal. "Hier schiet hij een bal binnen. Je mag de keeper er wel een beetje op aankijken, maar toch", glimlacht Janssen. Seedorf schoot de bal vanaf de zijlijn met een schitterende boog binnen.

Seedorf maakte gigantisch veel indruk op Janssen. "In zijn techniek, in zijn fitheid, in zijn aanname..."

"Er waren oud-spelers aan het kijken, en die hadden allemaal zoiets van: wow, die Seedorf! Dat kan toch helemaal niet?!", aldus Janssen.

"Die man is 48, maar ik weet zeker dat hij in de Eredivisie met twee vingers in de neus zou meedoen", vervolgt Janssen. "Hij kan toch gewoon centraal achterin spelen?", vraagt Van Ramshorst. "Hij kan ook op het middenveld hoor", verzekert Janssen lachend.

Overigens maakten ook de voormalig PSV'ers Lee Young-pyo en Park Ji-sung speelminuten in de wedstrijd. De 47-jarige Lee maakte als vleugelverdediger net als Seedorf een zeer fitte indruk. Lee en Park maakten onderdeel uit van het legendarische Zuid-Koreaanse elftal dat in 2002 de halve finale van het WK haalde onder bondscoach Guus Hiddink. Beide oud-spelers gelden als nationale helden in Zuid-Korea.