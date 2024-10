Leon ten Voorde was niet te spreken over te arbitrage tijdens het Europa League-duel tussen FC Twente en Lazio. Na een (terechte) rode kaart voor Lars Unnerstall kon scheidsrechter Nikola Dabanovic de journalist van Tubantia niet bekoren. Datzelfde gold overigens voor de spelers.

"Het zal me moeite kosten maar ik zeg na vanavond nooit meer iets bozigs over (Jochem, red.) Kamphuis, (Allard, red.) Lindhout, (Jannick, red.) Van der Laan en (Marc, red.) Nagtegaal", schrijft clubwatcher Ten Voorde op grappende wijze op X. "Alleen misschien nog iets over Joey (Kooij, red.) maar verder... Toppers zijn het."

Die tweet plaatst de journalist na afloop van het Europa League-treffen van Twente met Lazio. Na de vroege rode kaart voor Unnerstall bood Twente nog kranig verweer, maar door doelpunten van Pedro en Gustav Isaksen zegevierden de Romeinen uiteindelijk met 0-2 in de Grolsch Veste.

Na afloop heerst er ook bij de spelers irritatie over Dabanovic. Michel Vlap, na een uur gewisseld tijdens het duel, kreeg vanaf de reservebank een gele prent uitgedeeld. “Het was een emotiewedstrijd en dan laat je je wel eens even gaan”, reflecteert de middenvelder voor de camera’s van ESPN. Vlap zet zijn vraagtekens bij het optreden van de arbiter.

“Ik vind het dan jammer dat bepaalde keuzes leidend zijn geweest in deze wedstrijd”, aldus Vlap. “Wij kregen geel voor alles. Op een gegeven moment draait Gijs Besselink bij zijn man weg en wordt hij omver getrokken terwijl hij met zijn neus naar voren staat. Volgens mij is dat altijd geel, maar dan geeft hij daar ook geen geel voor.”

Twente probeerde in ondertal te vechten voor een resultaat, legt Ricky van Wolfswinkel uit. “Je weet dat als het een knokwedstrijd wordt, dat je het randje moet opzoeken. Zij spelen dat goed uit en de scheidsrechter deed daar goed aan mee. De scheidsrechter hielp ons niet, nee.”

“Hij (Dabanovic, red.) gaf gele kaarten waarvan je denkt: het is een overtreding en niets meer. We krijgen een terechte rode kaart en geen extra rode kaart, maar hij laat de wedstrijd wel op een bepaalde manier ontsporen. Als je de agressie op de bank ziet bij ons, dan komt dat mede door een aantal beslissingen van hem.”

Toch weet de ervaren spits dat de Italianen heel gewiekst zijn in het doden van een wedstrijd. “Zij winnen hier met elf tegen tien, gaan het vliegtuig in en hebben het dan nergens meer over. Dat zit van nature niet zo in ons Nederlanders.”