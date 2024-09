Ten Hag laakt mentaliteit bij Manchester United: ‘Maar ook ik moet in de spiegel kijken’

Erik ten Hag heeft de boel nog niet op de rails bij Manchester United. Woensdag kwam zijn ploeg in de Europa League niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen FC Twente. De 54-jarige oefenmeester is kritisch op zichzelf én zijn eigen ploeg en twijfelt dan ook of zijn spelers wel met de juiste mentaliteit op het veld stonden.

Manchester United ging nog met een 1-0 voorsprong de rust in door een doelpunt van Christian Eriksen. Na rust vergaten The Red Devils de wedstrijd in het slot te gooien, waardoor Sam Lammers de verdiende 1-1 kon maken namens de Tukkers. Ten Hag baalt logischerwijs van het resultaat.

“Hun mentaliteit was van een ander niveau. Zij vochten wél voor elke meter. Heel vaak is onze werklust ook ontzettend goed, maar vandaag (woensdag, red.) moet ik toch kritisch zijn op onze instelling”, aldus Ten Hag op de persconferentie na afloop van het openingsduel in de Europa League.

“Ook ik moet in de spiegel kijken”, toont Ten Hag vervolgens enige vorm van zelfreflectie. “Ook ik ben hier natuurlijk onderdeel van, we hadden dit anders moeten aanpakken. In de tweede helft moeten we gewoon de wedstrijd ‘killen’.”

“We dachten er te snel te makkelijker over”, gaat de Nederlandse manager verder. “We hebben nagelaten de wedstrijd over de streep te trekken. We hebben als team gefaald om deze eruit te slepen.”

Twente-trainer Joseph Oosting was juist apetrots op zijn ploeg. “De sleutel was ons wedstrijdplan. We wilden hoog druk zetten, dat kwam er goed uit. Maar we hadden ook een plan hoe we het in balbezit wilden doen. Via positiespel wilden we tot kantwissels komen. Dat lukte goed.”

“We hebben FC Twente hier wel op de kaart gezet”, aldus Oosting. “Vorig jaar zijn we derde geworden. Daar hebben we knetterhard voor gewerkt. We zitten nu in Europa en willen daarin ook meedoen. Ik zie daar een goede ontwikkeling in. We groeien als club, we groeien als team, je ziet dat individuen groeien. Dat zie je terug. Ook voor het Nederlandse voetbal is dit een belangrijk resultaat.”