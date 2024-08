Ten Hag krijgt drie dagen voor competitiestart slecht nieuws uit de ziekenboeg

Erik ten Hag kan bij de start van het nieuwe Premier League-seizoen niet beschikken over Luke Shaw, zo maakt Manchester United bekend. De Engelse verdediger is niet fit genoeg bevonden om aanstaande vrijdag aan de aftrap te verschijnen voor het openingsduel met Fulham.

Manchester United zweeg tot voor kort over de ernst van de blessure van Shaw. Ook Ten Hag wilde geen mededelingen doen over de eventuele afwezigheid van zijn basisklant. "Hij is een vraagteken", was alles wat de in Haaksbergen geboren manager kwijt wilde.

De laatste keer dat Shaw in actie kwam voor Manchester United was op 18 februari, toen hij op bezoek bij Luton Town kort voor rust van het veld strompelde. Sindsdien kwam hij nog wel 177 minuten in actie namens de nationale ploeg, dat op het EK de finale wist te halen tegen Spanje.

Na de verloren finale in Berlijn nam Shaw de volledige drie weken vrij waar hij recht op had. Bij sommige fans van Manchester United schoot die actie in het verkeerde keelgat, daar Shaw een groot gedeelte van het afgelopen seizoen afwezig was.

Sinds vorige week maandag, de dag dat Shaw terugkeerde van zijn vakantie op Carrington, is hij nog niet gesignaleerd op de training. De spelers die mee waren op tour door de Verenigde Staten waren maandag en dinsdag vrij, waardoor de trainingen op woensdag, donderdag en vrijdag gepland stonden. Shaw deed aan geen van die trainingen mee.

In Engelse media klinkt inmiddels ook kritiek op de manier waarop Shaw met zijn fitheid omgaat. De verdediger speelde de afgelopen tien jaar 275 van de 561 mogelijke wedstrijden in het shirt van Manchester United. "Dat is niet wat je van een speler van het eerste elftal zou verwachten", oordeelt de Manchester Evening News.

"Shaws conditie moet veranderen. Het is geen pech dat hij in de eerste week dat hij terug is opnieuw geblesseerd is geraakt." Shaw tekende vorig jaar een nieuw contract tot 2028. Verwacht wordt dat dat zijn laatste contractverlenging is geweest.