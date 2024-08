Ten Hag heeft zo gewenste versterking voor middenveld van Manchester United bijna binnen

Manuel Ugarte is hard op weg naar Manchester United, zo verzekert transfermarktexpert Fabrizio Romano donderdag. De onderhandelingen met Paris Saint-Germain zijn in de afrondende fase beland en het is nu wachten op witte rook vanuit Old Trafford.

Manchester United wil Ugarte huren en daarnaast een koopoptie bedingen in de gesprekken met PSG. Volgens Romano ziet het er goed uit voor manager Erik ten Hag en wordt Ugarte snel aan de spelersgroep toegevoegd.

Journalist David Ornstein van The Athletic beweerde onlangs nog dat de komst van Ugarte naar Manchester United een heikele kwestie is. PSG zou namelijk het volledige aankoopbedrag van vorig jaar zomer terugwillen.

Ugarte kwam in 2023 voor 60 miljoen euro over van Sporting Portugal en tekende in het Parc des Princes tot medio 2028. Naar nu blijkt verlaat de 23-jarige middenvelder uit Uruguay de Franse topclub slechts tijdelijk.

De defensieve middenvelder kwam in zijn eerste seizoen in het shirt van PSG tot 37 wedstrijden in alle competities. Door de overgang van João Neves, die ook werd genoemd bij Manchester United, van Benfica naar PSG, mag Ugarte deze zomer vertrekken.

De gesprekken tussen PSG en Manchester United werden onlangs stopgezet, maar werden opnieuw leven ingeblazen. De laatste details rondom de huurovereenkomst tussen beide clubs worden momenteel besproken.

Ten Hag zoekt al enige tijd naar een geschikte partner op het middenveld voor Kobbie Mainoo. Het talent uit de eigen opleiding brak vorig seizoen door en werd door zijn stormachtige ontwikkeling opgenomen in de EK-selectie van Engeland.