Ten Hag heeft toptarget kort voor Manchester United - Liverpool definitief binnen

Manuel Ugarte mag zich officieel speler noemen van Manchester United. De 23-jarige controleur uit Uruguay tekende een vijfjarig contract op Old Trafford, met de optie op een extra seizoen. De club van manager Erik ten Hag betaalt een vaste transfersom van 50 miljoen euro voor Ugarte, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 60 miljoen euro.

''Het geeft een ongelooflijk om bij een club van deze grootte te tekenen. Een club die wereldwijd geliefd is'', jubelt Ugarte na het zetten van de handtekeningen. ''Het project dat ik kreeg voorgeschoteld is erg opwindend. Manchester United is ambitieus en dat ben ik ook.''

Ugarte kan niet wachten om voor de fans van Manchester United te kunnen spelen. ''De passie van de supporters is erg belangrijk voor mij. Ik weet hoe geweldig de fans hier zijn en kijk uit naar spelen op Old Trafford. Ik wil successen beleven en zal alles doen voor mijn teamgenoten. Samen vechten we voor de prijzen en werken we eraan om de club naar een hoger niveau te tillen.''

Sportief directeur Dan Ashworth is dolgelukkig met de komst van Ugarte. ''Het binnenhalen van Manuel stond deze zomer bovenaan ons lijstje. Het is één van de beste balafpakkers van dit moment en presteert uitstekend op clubniveau en als international. Zijn kwaliteiten, ervaring en passie gaan ons zeker verder helpen.''

''We hebben Manuel van dichtbij gevolgd, en verheugen ons op de positieve impact die hij zal hebben op het veld en in de kleedkamer. Op deze manier blijven we de jacht op succes voortzetten'', aldus de verwachtingsvolle Ashworth.

Manchester United en Ugarte waren al maanden akkoord over de persoonlijke voorwaarden. De rechtspoot wilde Paris Saint-Germain enkel inruilen voor de Engelse topclub en krijgt nu zijn zin. Alleen de verblijfsvergunning kan nog roet in het eten gooien.

Ten Hag zocht al enige tijd naar een geschikte partner op het middenveld voor Kobbie Mainoo. Het talent uit de eigen opleiding brak vorig seizoen door en werd door zijn stormachtige ontwikkeling opgenomen in de Engelse EK-selectie. Met Ugarte heeft hij Mainoo's partner gevonden.