Tegenvaller voor René Hake: West Bromwich Albion kiest voor andere kandidaat

René Hake gaat toch niet aan de slag bij West Bromwich Albion. The Telegraph meldt dat de keuze van de club is gevallen op de andere overgebleven kandidaat: Raphael Wicky.

Hake voerde de afgelopen dagen gesprekken met West Brom, dat op zoek is naar een opvolger voor de naar Valencia vertrokken Carlos Corberán. De Spanjaard leidde de club in de eerste seizoenshelft naar de vijfde plaats in het Championship.

Na het vertrek van Corberán namen Chris Brunt, Damia Abella en Boaz Myhill de honneurs tijdelijk waar. Onder hun leiding pakten the Baggies vijf punten uit vier duels, waardoor de ploeg enigszins is afgezakt naar de zesde plaats in het Championship.

Hake behoorde tot de twee overgebleven kandidaten om het stokje van Corberán over te nemen. Het leek de goede kant op te gaan voor Hake, maar volgens journalist John Percy van The Telegraph is de keuze toch op Wicky gevallen.

Wicky zou een streepje voor hebben op Hake, daar de Zwitserse oud-voetballer een groot voorstander van data in het voetbal is. Sportief directeur Andrew Nestor zou daarom zijn voorkeur voor Wicky hebben uitgesproken.

Hake vertrok afgelopen zomer van Go Ahead Eagles naar Manchester United, waar hij één van de assistenten van Erik ten Hag werd. Begin november werd de trainersstaf de laan uitgestuurd, waardoor Hake zonder club kwam te zitten.

Wicky heeft trainerservaring opgedaan bij onder meer FC Basel en Young Boys. Met laatstgenoemde club won hij in het seizoen 2022/23 de Zwitserse landstitel en de nationale beker. Na zijn vertrek in maart 2024 zit ook Wicky zonder club, al lijkt daar nu eind aan te komen.