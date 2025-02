Michel Vlap zal beschikbaar zijn voor FC Twente aankomende donderdag. De Tukkers spelen dan de returnwedstrijd in de tussenronde van de Europa League tegen het Noorse FK Bodø/Glimt. Begin deze week was er enige twijfel of de Nederlander mee kon naar het noorden.

Deze twijfel kwam, omdat Vlap op het punt stond om vader te worden. Dinsdagmiddag deelde de kersverse vader op Instagram het positieve nieuws dat zoontje Joah Quinn en moeder Claire het goed maken. Door het goede nieuws betekent dit ook dat de Fries woensdagochtend gewoon op het vliegtuig is gestapt richting Bodø, dat tweehonderd kilometer boven de poolcirkel ligt.

Nog meer goed nieuws bij Twente: Ricky van Wolfswinkel en Mees Hilgers reizen ook mee af naar Noorwegen. Het tweetal bleef afgelopen weekend in de 2-0 gewonnen wedstrijd tegen RKC Waalwijk uit voorzorg op de bank. Beiden zijn in Noorwegen weer volledig inzetbaar.

Twente zal gesteund worden door vierhonderd fans, het maximale aantal voor het bezoekersvak. De Tukkers verdedigen een 2-1 voorsprong. In de heenwedstrijd scoorde Sayfallah Ltaief na vijf minuten de 1-0. In de 85ste minuut leek Bodø toch nog gelijk te hebben gemaakt door een doelpunt van Patrick Berg, maar niets bleek minder waar. In de allerlaatste minuut van de wedstrijd kreeg Twente een strafschop die benut werd door Ricky van Wolfswinkel.

Twente beleefde een goede generale voor donderdag. De 2-0 overwinning op RKC geeft de ploeg vertrouwen. Na afloop van die wedstrijd was er veel lof voor spits Sam Lammers die een Bergkampiaanse goal maakte. Na met de aanname een vloeiende beweging te maken, chipte hij de bal in de rechterhoek van de goal langs keeper Jeroen Houwen.

Bodø heeft dit weekend geen wedstrijd gespeeld. Dit komt doordat de Noorse competitie over een kalenderjaar wordt gespeeld. De kou is in Scandinavië te streng om voetbal in de winter toe te laten. De eerste competitiewedstrijd staat pas gepland op zaterdag 22 maart.

De wedstrijd begint donderdagavond om 18.45 uur. Mocht Twente voor het eerst sinds 2012 de achtste finale van de Europa League bereiken, dan zijn de mogelijke tegenstanders het Griekse Olympiakos of het Schotse Rangers FC.