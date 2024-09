Tegenvaller voor FC Barcelona en Hansi Flick: uitblinker Dani Olmo weken aan de kant

Dani Olmo staat de komende vier tot vijf weken aan de kant wegens een hamstringblessure. Dat meldt FC Barcelona via de officiële kanalen. De afwezigheid van de 26-jarige Spanjaard is een hard gelag voor Hansi Flick, aangezien Olmo fantastisch was begonnen aan zijn tijdperk bij de Catalanen.

De van RB Leipzig overgekomen spelmaker was trefzeker in zijn eerste drie competitiewedstrijden, wat een nieuwe Barcelona-speler voor het laatst lukte in 2011. Olmo kwam op het scorebord tijdens de gewonnen duels met Rayo Vallecano (1-2), Real Valladolid (7-0) en Girona (1-4).

In die laatste wedstrijd, afgelopen zondagmiddag, ging het mis voor Olmo. De veertigvoudig international van Spanje kreeg last van zijn hamstring en werd na een uur vervangen door Eric García.

Onderzoeken hebben uitgewezen dat Olmo vier tot vijf weken moet herstellen. Barça moet het zodoende tegen onder meer AS Monaco, Villarreal, BSC Young Boys en waarschijnlijk ook Sevilla zonder de aanvallende middenvelder stellen. Olmo lijkt de duels met Bayern München en Real Madrid van eind oktober wel te kunnen halen.

Barcelona betaalde deze zomer 55 miljoen euro voor de rechtspoot. Olmo maakte tussen 2007 en 2014 deel uit van de jeugdopleiding van de Catalanen, maar brak nooit door. Via Dinamo Zagreb kwam de spelmaker in 2020 terecht bij RB Leipzig, dat 29 miljoen euro voor hem neerlegde. Olmo maakte 148 keer zijn opwachting voor die Roten Bullen. Daarin was hij goed voor 29 doelpunten en 34 assists.

Met de Duitsers won Olmo de Super Cup en twee keer de beker. Tijdens zijn periode bij Leipzig groeide de middenvelder ook uit tot een vaste waarde bij het nationale elftal van Spanje.

Olmo stond drie keer in de basis op het afgelopen EK en viel drie keer in. Luis de la Fuente had ook in de gewonnen finale tegen Engeland (2-1) een plek in de basis ingeruimd voor de rechtspoot.