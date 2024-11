Technische problemen en verbeteringen Voetbalzone; deel hier ook je tips en feedback

Het zal jullie niet zijn ontgaan: afgelopen zomer is Voetbalzone overgegaan op een ander uiterlijk, een nieuwe site en een nieuwe app. Deze lanceringen hebben tot de nodige uitdagingen geleid en vooral ook veel vragen opgeleverd. In dit artikel geeft de redactie een update over gefixte bugs en nieuwe functies, terwijl we ook graag jullie feedback horen.

De overstap had op zijn zachtst gezegd heel wat voeten in de aarde. Als redactie begrijpen en delen we de frustraties die er daarbij kwamen kijken. Ook erkennen we dat we de bezoeker na onze laatste update (halverwege augustus) eerder op de hoogte hadden moeten brengen over de ontwikkelingen van de site en app.

Tot enkele weken geleden werkte echter veel nog niet naar behoren, onder meer de commentsectie. De veelvoorkomende foutmelding ‘Oeps, er is iets misgegaan! We hopen dit snel op te lossen. Probeer het binnenkort opnieuw’, was ook ons een doorn in het oog.

De volgende grote bugs zijn recent allemaal verholpen:

- Problemen met de commentsectie (‘Oeps, er iets misgegaan’).

- Artikelen die in de app eindeloos laden, waarbij je eerst naar links of rechts moet swipen om een artikel te openen.

- Als je in de app in een artikel naar beneden scrollt, word je weer omhoog naar de bovenkant van de pagina geduwd.

- In de app niet kunnen reageren in Live Meepraters.

- Embeds van X die artikelen of wedstrijdverslagen afkappen.

- Pushmeldingen die pas +- 10 minuten later binnenkomen.

Nieuwe functies

In de afgelopen periode hebben er enkele updates plaatsgevonden met nieuwe functies, waaronder:

- Nieuwe competitiepagina's: programma's, uitslagen, standen en statistieken van je favoriete competities zijn nu eenvoudig terug te vinden op de website en in de app. Ook vind je op deze pagina handige overzichten van spelersstatistieken in bepaalde competities (topscorers, assists, rode kaarten etc.).

- Nieuwe teampagina’s: in de app heb je nu ook handige overzichten met nieuws over je favoriete clubs, uitslagen, aankomende wedstrijden, standen en spelersstatistieken.

- Nieuwe spelerspagina’s: in de app zijn sinds eind oktober ook vele individuele statistieken van je favoriete spelers te vinden. Daarnaast kun je hier eerdere stats uit hun carrières opzoeken.

- Notificatiebel: je herkent deze notifactiebel rechtsboven naast je avatar. Telkens wanneer iemand reageert op een van je opmerkingen of wanneer je reacties krijgt, verzamelt deze bel ze voor je. In dit geval wordt er een klein aantal meldingen getoond die op je wachten.

- E-mail notificaties: geregistreerde gebruikers die een reactie of een antwoord op een comment hebben gehad krijgen - indien ze daar toestemming voor geven - notificaties binnen in de inbox van hun e-mail.

Wat staat er nog op de rol?

De nieuwe team- en spelerspagina’s zijn voor nu alleen nog uitgerold in de app. Op korte termijn wordt dit ook op de website gedaan.

Als redactie beamen we daarnaast het belang van een hechte community. Het is de bedoeling dat verschillende basisfunctionaliteiten die door de overgang zijn verdwenen op termijn weer terug worden gebracht - daarnaast is het de bedoeling dat er ook een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd worden. Het is lastig om een timeline te verbinden aan wat wanneer exact wordt teruggebracht, omdat we gedeeltelijk afhankelijk zijn van een derde partij.

Feedback

De redactie is lang niet bekend met alle bugs. In de commentsectie onder dit artikel is het mogelijk om bugs die wij wellicht over het hoofd hebben gezien met ons te delen. Ook is er ruimte voor constructieve feedback. Wij delen zoals gezegd de frustraties over de verre van vlekkeloze overgang en keuzes die gemaakt zijn, dus vandaar het verzoek om de focus in de commentsectie vooral te houden op tips om de site te verbeteren of functies die je momenteel mist. Dan geven wij het door aan de technische afdeling.