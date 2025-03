Technisch manager van sc Heerenveen krijgt antwoord van Rick Kruys en Alex Pastoor: ‘Er is contact geweest…’

Johan Hansma, de technisch manager van sc Heerenveen, laat weten bij ESPN dat hij contact heeft gehad met Alex Pastoor en Rick Kruys. De assistent-bondscoach van Indonesië en de trainer van FC Volendam hebben beide besloten niet op het aanbod in te gaan.

Op 4 april moet Heerenveen een nieuwe trainer hebben tegen Willem II, omdat interim-trainer Henk Brugge niet over de vereiste papieren beschikt.

In gesprek met ESPN-verslaggever Toine van Peperstraten gaat Hansma in op de zoektocht naar een opvolger van de naar Feyenoord vertrokken Robin van Persie. “Ja, dat is niet makkelijk moet ik eerlijk bekennen. Je hebt te maken met een beleidsplan. Dan ga je kijken welke trainers daarbij passen en wie er in Nederland beschikbaar zijn.”

Hansma neemt vervolgens twee kandidaten waarmee hij gesproken heeft. “Je gaat er veel bellen en informeren of ze überhaupt willen. Alex Pastoor en Rick Kruys zijn namen die genoemd zijn, daar is ook contact mee geweest, maar die vallen af”, geeft de technisch manager aan.

“De groep waaruit je kan putten wordt dan steeds kleiner. Het belangrijkste is dat je een trainer wil hebben die je kan meenemen richting de toekomst”, stelt de voormalig profvoetballer.

Van Peperstraten vraagt zich af of de Friezen niet voor een tussenpaus moeten gaan. “Je moet wel schakelen en schaken op twee borden inderdaad. Voor zowel de korte als langere termijn, maar de voorkeur is wel de langere termijn”, geeft Hansma aan.

Heerenveen gaat zaterdagavond op bezoek bij het kwakkelende PSV. De ploeg van interim-trainer Brugge staan na 24 wedstrijden op een knappe negende plaats en hebben nog volop zicht op de play-offs om Europees voetbal.