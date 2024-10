Taylor prijst twee ploeggenoten van Ajax: 'Zij waren geweldig, dat maakte het voor mij makkelijker'

Kenneth Taylor is de gevierde man na de gewonnen Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (0-2). De middenvelder speelde sterk, was trefzeker én werd uitgeroepen tot Man of the Match.

Trainer Francesco Farioli begon opvallend genoeg met Wout Weghorst en Chuba Akpom in de aanval. Het duo had een belangrijk aandeel in het druk zetten van Ajax. "Zij hebben het echt fantastisch gedaan", aldus Taylor in gesprek met ESPN. "Alleen maar complimenten naar hen toe, want dat maakt het voor mij ook makkelijker. Daar begint het wel."

Taylor weigert alle eer naar zichzelf toe te trekken. "Ik denk dat we als team een goede wedstrijd hebben gespeeld. Hoe wij opbouwden, daarmee kwamen we goed onder de druk van Feyenoord vandaan. Dat was heel belangrijk. Het hele team heeft het goed gedaan."

"We proberen altijd hoog druk te geven, daar trainen we op. Daar staan we ook voor bij Ajax. Soms komt dat er niet goed uit, maar vandaag kwam het er wel uit. Dat was een heel goed moment."

Ajax kwam al in de zesde minuut op voorsprong via Taylor. Een lange bal van doelman Remko Pasveer schoot door achter de defensie van Feyenoord, waarna de middenvelder van Ajax sneller bij de bal was dan Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther.

"Het was een geweldige trap van Pasveer. We hebben hier op getraind, dan is het alleen maar mooi dat het zo uitpakt. Een goede goal. Je wist niet dat ik zo snel was? Dan moet je beter opletten, Hans", knipoogt Taylor, die In-beom Hwang de baas was in een sprintduel.

Door de 0-2 zege klimt Ajax naar de tweede plek op drie punten afstand van Feyenoord. De Amsterdammers speelden bovendien een wedstrijd minder. Aanstaande zaterdag neemt Ajax het in eigen huis op tegen PSV.