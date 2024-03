Talent van Feyenoord kent Hans Kraay junior niet: ‘Kan mij het verrotten!'

Feyenoord-huurling Shiloh ’t Zand werd vrijdagavond voor de Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd van FC Dordrecht tegen FC Eindhoven geëerd als Beste Talent van de derde periode. De jonge Rotterdammer, die in Dordrecht is omgeturnd tot controleur, bleef met de Schapekoppen steken op een doelpuntloos gelijkspel. Na afloop deed hij een opvallende bekentenis.

De twintigjarige ‘t Zand speelt deze jaargang zijn eerste profseizoen. Sinds de zomer huurt Dordrecht hem van partnerclub Feyenoord en die samenwerking heeft de club beslist geen windeieren gelegd, getuige ook de vijfde plek op de ranglijst.

De rechtspoot vult bij de Dordtenaren steevast de positie van controlerende middenvelder in en doet dat met verve. Hij zorgt vooral voor de nodige balans op het middenveld van Dordt, maar met zeven doelpunten en twee assists laat hij ook in aanvallend opzicht zijn voeten spreken.

‘t Zand werd na afloop van het treffen met FC Eindhoven geïnterviewd door ESPN vanwege zijn verkiezing als Beste Talent van de derde periode. Verslaggever Bennett van Fessem vroeg de jongeling daarbij of hij Hans Kraay junior kende, aangezien hij als Keuken Kampioen Divisie-analist veelvuldig lovend over ‘t Zand is geweest.

De huurling moest een antwoord opvallend genoeg echter schuldig blijven. “Nee, Hans Kraay jr. ken ik niet, nee. Ik heb weleens van hem gehoord, maar ik kan me niet inbeelden wie hij is.”

“Ken je Hans Kraay niet?”, vraagt Van Fessem. “Dat is onze analist. Hij lijkt een beetje op Hans Klok, met dat halflange blonde haar.” Er gaat bij ‘t Zand echter niet direct een belletje rinkelen: “De naam zegt me wel wat, maar…”

Het interview zorgt voor verbazing in de studio van ESPN. “Hij kijkt geen Voetbal op Vrijdag”, reageert presentator Toine van Peperstraten. “Hij kijkt inderdaad geen voetbal”, bevestigt Kraay junior. “Er zijn dus jongens die betaald voetbal spelen, maar geen voetbal kijken. Hij speelt verschrikkelijk goed, kan mij het verrotten dat Shiloh mij niet kent”, lacht de analist van ESPN.

Kraay jr. vindt dat Van 't Zand met zijn spel wat weg heeft van Feyenoord-middenvelder Quinten Timber en daar kan de huurling zichzelf wel in vinden. "We zijn wel vergelijkbaar ja, als je kijkt naar onze fysiek en dribbels. Of ik klaarsta als Timber over een paar jaar een transfer maakt? Tuurlijk, ik ben ready."

