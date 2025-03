Talent uit de hoofdmacht heeft aflopend contract: 'Feyenoord, doe daar wat aan'

Zepiqueno Redmond beschikt nog altijd over een aflopend contract bij Feyenoord. De achttienjarige spits uit Rotterdam kan sinds 1 januari in gesprek met geïnteresseerde clubs. Daardoor heerst nog altijd onduidelijkheid over de toekomst van Redmond in De Kuip.

Op zondag 10 november debuteerde Redmond namens Feyenoord op bezoek bij Almere City (1-4 winst). Een maand later was de jonge spits twee keer trefzeker in het bekerduel met MVV Maastricht (1-2 winst).

Inmiddels staat de teller op 335 minuten in de hoofdmacht, verdeeld over 8 optredens. Tijdens het uitduel met AC Milan (1-1) speelde Redmond als basisspeler ruim een uur mee in de tussenronde van de Champions League.

Toch is het nog altijd de vraag wat Feyenoord met Redmond van plan is. Zijn aflopende contract wordt dan ook besproken in supporterspodcast Kein Geloel.

“Dat vind ik wel apart. Die jongen heeft toch Champions League-ervaring en twee doelpunten gemaakt in de KNVB Beker. Feyenoord, doe daar wat aan”, adviseert host Wesley van Oevelen, die werkzaam is als freelance journalist bij het Algemeen Dagblad.

Podcastmaker Johan Brinkel lijkt het met zijn mede-supporter eens te zijn. “Ik kan me het niet voorstellen dat ze er niet uit gaan komen... Feyenoord is er alles aan gelegen om hem binnenboord te houden.”

“Zeker als je de Tweede Divisie in wil. Ik denk dat het een kwestie van tijd is voor ze elkaar vinden, maar ik hoop vooral dat ze dat snel doen. Het zou zonde zijn als hij straks gratis de deur uitloopt”, besluit Brinkel. Redmond is de enige speler in de hoofdmacht van Feyenoord met een aflopende verbintenis.