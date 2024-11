Swingend Ajax laat Maccabi Tel Aviv volledig kansloos in Amsterdam

Ajax heeft donderdag opnieuw uitstekende zaken gedaan in de Europa League. De ploeg van trainer Francesco Farioli was in de eigen Johan Cruijff ArenA veel te sterk voor Maccabi Tel Aviv: 5-0. Bertrand Traoré, Kenneth Taylor, Mika Godts, Brian Brobbey en Kian Fitz-Jim waren trefzeker voor de Amsterdammers, die met tien punten uit vier duels naar de tweede plaats stijgen. Het puntloze Maccabi is de nieuwe hekkensluiter.

Remko Pasveer verdedigde het doel van Ajax, waar Anton Gaaei, Daniele Rugani, Youri Baas en Jorrel Hato de defensie vormden. Fitz-Jim, Branco van den Boomen en Taylor stonden op het middenveld. Brobbey kreeg de kans in de spits en werd geflankeerd door Traoré en Godts. Bij Maccabi stond Tyrese Asante (ex-ADO Den Haag) aan de aftrap; Joris van Overeem en Eran Zahavi waren bankzitters.

Brobbey kreeg al na enkele minuten de kans om zijn seizoentotaal van één treffer te verdubbelen. Na een goede actie van Godts kwam de spits oog in oog met Roi Mishpati te staan en de doelman van Maccabi keerde de ietwat wilde inzet met zijn hoofd. Brobbey maakte zijn gemiste kans even later meer dan goed. De spits werd de diepte ingestuurd door Van den Boomen en plaatste de bal perfect bij de tweede paal, waar Traoré binnenliep: 1-0.

Ajax en met name Rugani kwamen halverwege de eerste helft met de schrik vrij, toen de Italiaan een voorzet in eigen doel werkte. Gelukkig voor de huurling van Juventus oordeelde arbiter Ondrej Berka dat er sprake was van hinderlijk buitenspel van Elad Madmon: treffer afgekeurd. Niet veel later verdubbelden de Amsterdammers de voorsprong.

Na een combinatie tussen Fitz-Jim en Brobbey gaf laatstgenoemde met zijn hak mee aan Taylor, die de bal met binnenkant links in de korte hoek deponeerde: 2-0. De 3-0 viel snel daarna. Baas kwam goed voor zijn man en via Van den Boomen kwam de bal terecht bij Godts. De Belg dribbelde richting doel, bedankte bliksemafleider Brobbey en rondde af in de verre hoek. Godts had even later ook voor de 4-0 moeten zorgen, maar ditmaal schoof hij naast.

Tegenvaller voor Ajax was de gele kaart die Taylor vlak voor rust ontving, waardoor de middenvelder geschorst is voor het uitduel met Real Sociedad. In de tweede helft was er van spanning geen sprake meer en was het vooral de vraag wat de einduitslag zou worden. Godts probeerde het andermaal met een bekeken schot, dat net naast het doel van Mishpati zeilde.

De volgende mogelijkheid was voor Traoré, wiens inzet richting de korte hoek voor de doellijn werd weggehaald door Nemanja Stojic. Doelman Mishpati ging vervolgens klungelig de fout in door een uittrap tegen zijn standbeen aan te schieten. Ajax kreeg een indirecte vrije trap, die keihard werd binnengeschoten door Brobbey: 4-0.

Met invallers Chuba Akpom en Steven Berghuis inmiddels binnen de lijnen werd het ook 5-0 voor Ajax. Berghuis gaf met links mee aan Fitz-Jim, die opdook in de zestien en via een stuit raakschoot. Invaller Rasmussen dacht nog geen minuut na zijn invalbeurt de 6-0 te maken, maar de Deen bleek millimeters buitenspel te hebben gestaan. Het bleef bij 5-0 en zo boekt Ajax zijn zesde zege op rij over alle competities.