Sven Botman geeft eerste reactie op zware knieblessure: ‘Lastig te accepteren’

Sven Botman heeft via zijn persoonlijke Instagram-account voor het eerst gereageerd op het tragische nieuws dat hem woensdag werd medegedeeld. De 24-jarige verdediger van Newcastle United moet onder het mes vanwege een zware knieblessure.

Botman speelde afgelopen weekend met the Magpies tegen regerend landskampioen Manchester City in de FA Cup (2-0 voor Manchester City), toen het noodlot toesloeg. Tegen the Citizens liep hij een gescheurde kruisband op, zo wees een onderzoek woensdagmiddag uit.

Dat is een enorme klap voor de fysiek sterke centrumverdediger uit Badhoevedorp. Hij staat vermoedelijk tussen de zes en negen maanden buitenspel en mist daarmee de ontknoping van het seizoen met Newcastle United, maar ook deelname aan het Europees kampioenschap in Duitsland met het Nederlands elftal.

Het is niet de eerste keer dat Botman worstelt met knieproblemen dit seizoen. Tussen 28 september en 15 december kampte de jeugdexponent van Ajax ook al met een knieblessure. Toen werd echter niet gekozen voor een operatie, dat is deze keer onafwendbaar.

“Het is lastig te accepteren dat een operatie onvermijdelijk is, terwijl we zo hard gevochten hebben om dit te voorkomen. De support en liefde die al heb ontvangen doet me goed, maar ik ga voor een lange tijd niet kunnen beoefenen waar ik het meeste plezier uit haal”, vertelt Botman.

De achterhoedespeler is echter strijdbaar. “Ik weet, na alle knieproblemen van de afgelopen tijd, dat ik hier uit ga komen als een betere speler. Voor nu geef ik iedere dag steun aan mijn teamgenoten.”

De blessure heeft impact bij zijn collega's. Via Instagram reageren veel medespelers van de centrale verdediger met steunbetuigingen en op donderdagmiddag werd op een persmoment van het Nederlands elftal ook teamgenoot, en directe concurrent, Nathan Aké gevraagd of hij met Botman heeft gesproken. De verdediger van Manchester City gaf aan te balen van de blessure van zijn goede vriend en hoopt dat Botman goed herstelt.

De carrière van Botman verliep de afgelopen jaren met rasse schreden. Nadat Botman de jeugdopleiding van Ajax doorliep, werd hij door de Amsterdammers verhuurd aan competitiegenoot sc Heerenveen. Bij de Friezen maakte hij in het seizoen 2019/20 dusdanig veel indruk dat het hem de interesse van Lille OSC opleverde. In de zomer van 2020 verliet hij Ajax, zonder één minuut in het eerste gespeeld te hebben, voor een bedrag van 8 miljoen euro.

Bij Lille ontwikkelde de Nederlander zich stormachtig en in juli 2022 gold hij als een van de eerste grote aankopen van Newcastle onder Saudische leiding. Voor 37 miljoen euro maakte de verdediger de oversteek van Frankrijk naar Engeland. Bij de Noord-Engelsen kwam Botman ondanks zijn blessures dit seizoen tot zeventien wedstrijden en daarin scoorde de boomlange verdediger tweemaal.

Ondanks zijn goede prestaties bij Heerenveen, Lille en Newcastle is het door de moordende concurrentiestrijd nog niet gelukt om te debuteren in het ‘grote’ Oranje. De linkspoot heeft wel twaalf interlands voor Jong Oranje achter zijn naam.

