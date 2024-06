Suriname pakt belangrijke punten; zeer opvallende haarband bij de tegenstander

Suriname heeft uitstekende zaken gedaan in de lange route die uiteindelijk moet leiden naar de eerste deelname ooit aan een WK. De ploeg van Stanley Menzo rekende ruimschoots af met tegenstander Anguilla (0-4) en heeft na twee groepswedstrijden in de tweede fase van de WK-kwalificatie de gewenste zes punten. Drie dagen eerder werd namelijk al gewonnen van Saint Vincent en de Grenadines (4-1).

Sinds het versoepelen van de FIFA-regels voor een dubbele nationaliteit als het gaat om interlandvoetbal kent het Surinaamse elftal grote Nederlandse invloeden. Van alle basisspelers was zaterdag alleen verdediger Myenty Abena níét geboren in Nederland.

Blikvangers in het Surinaamse basiselftal waren bijvoorbeeld Etienne Vaessen, die zijn tweede interland keepte, Stefano Denswil, Immanuel Pherai, Justin Lonwijk en Virgil Misidjan. Steraanvallers Sheraldo Becker en Gryano Kerk vielen in de slotfase in.

Bij Anguilla, een klein eiland in de Caribische Zee, speelde met Aedan Scipio een opvallende verschijning mee. De 33-jarige middenvelder heeft een paardenstaart die reikt tot onder zijn knieën. Scipio droeg een opmerkelijke haarband om zijn middel om zijn staart tijdens de wedstrijd in het gareel te houden.

Ook op Anguilla discussie over de haarband van een international ?? — ESPN NL (@ESPNnl) June 8, 2024

De wedstrijd werd gespeeld in het Raymond E. Guishard Technical Centre, het stadion op Anguilla met 1.100 zitplaatsen. Het veld in het nietige stadion was van belabberde kwaliteit, waarvan Suriname veruit het meest last had. Natio had over de hele wedstrijd ongeveer 75 procent balbezit.

Al in de tiende minuut wist Suriname de score te openen. Jaden Montnor brak over rechts door en kwam met een goede lage voorzet, die heel simpel kon worden binnengelopen door Tyrone Conraad: 0-1.

Anguilla leek even te moeten vrezen voor een hoge score, maar hield de gelederen daarna lange tijd gesloten. De eilandbewoners werden in de eerste helft een handje geholpen door scheidsrechter Hakeem Harvey, die een overduidelijke penalty voor Suriname over het hoofd zag. De arbiter floot niet toen Conraad volledig omver gelopen werd door Scipio.

Suriname hield constant druk op het doel van Anguilla, maar moest tot de 62ste minuut wachten op de bevrijdende 0-2. Invaller Shaquille Pinas pegelde de bal van een meter of zeventien hard in de onderhoek.

Een kwartier voor tijd maakte Conraad er 0-3 van. De spits kopte alert raak uit een voorzet van Montnor, die in de eerste helft ook al een assist op hem afleverde. De tank leek in de slotfase leeg bij Anguilla, dat vlak voor tijd een vierde treffer moest slikken. Invaller Kerk wist een voorzet van Becker met een voetbeweging knap te verlengen: 0-4.

Suriname krijgt ???????? penalty voor deze actie ??#angsur — ESPN NL (@ESPNnl) June 8, 2024

