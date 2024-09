Suriname creëert vrijwel niets en gaat pijnlijk onderuit tegen Guadeloupe in Nations League

Suriname is er maandagavond (Nederlandse tijd) niet in geslaagd ook de tweede Nations League-wedstrijd winnend af te sluiten. Op bezoek bij Guadeloupe werden de manschappen van Stanley Menzo nipt afgetroefd: 1-0.

Donderdag wist Suriname nog af te rekenen met Guyana. Doelpunten van Djevencio van der Kust, Jaden Montnor en Virgil Misidjan leidden een 1-3 zege in.

Desondanks voerde Menzo de nodige wijzigingen door in zijn startopstelling. Warner Hahn verving Etienne Vaessen onder de lat, achterin startte Liam van Gelderen in plaats van Anfernee Dijksteel en voorin was Montnor de vervanger van de gepasseerde Gyrano Kerk.

De eerste helft was van Surinaamse kant absoluut niet om over naar huis te schrijven. De kansen waren voor de thuisploeg, waar met name de bedrijvige Thierry Ambrose gevaarlijk werd. Scoren deden beide ploegen niet voor rust.

Suriname kwam ietwat sterker uit de kleedkamer, maar groots was het spel nog altijd niet. De beste kans voor de bezoekers kwam op naam van Denzel Jubitana, maar ook van zijn inzet lag de Guadeloupse doelman niet wakker.

In de 67ste minuut zette Guadeloupe het lichte overwicht dat het vrijwel de gehele wedstrijd had om in een voorsprong. Ambrose gaf laag voor, waarna Jordan Leborgne in de rechteronderhoek afdrukte: 1-0.

Menzo voerde in de tweede helft in totaal vijf wissels toe - onder meer Kerk en Dylan Vente kwamen binnen de lijnen - maar het mocht niet baten: de nederlaag was een feit. Daarmee weet Suriname na een ongeslagen reeks van zes wedstrijden weer eens wat verliezen is.