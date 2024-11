Supporters van Vitesse richten pijlen met spandoek op journalist: ‘Sensatiezoeker buiten de deur’

De supporters van VItesse hebben het gemunt op Lex Lammers, een sportjournalist van De Gelderlander. De fans zijn het niet eens met zijn recente berichtgeving over de huidige situatie in Arnhem.

Tijdens de wedstrijd tussen Vitesse en TOP Oss (0-0) kwamen de supporters van de thuisploeg zaterdag met een duidelijke boodschap. “Sensatiezoeker buiten de deur. Lexit!” Daarmee lijken ze te hinten naar een boycot van de journalist.

Vitesse-supporter Eric Arends neemt het juist op voor Lammers. “Haal dat doek weg, man! Richt je woede op het bestuur en die klooiende investeerders. Als er niks aan de hand zou zijn, was er ook niks te schrijven. Handen af van Lex Lammers.”

Arends krijgt bijval van meerdere sportjournalisten, die op de bres springen voor hun collega. Jeroen Kapteijns van De Telegraaf is duidelijk. “Ik kan me hier van harte bij aansluiten”, schrijft de journalist op X.

“Guus Franke en de bestuurders die weer blind op een verkeerd paard hebben gegokt, ondanks een veelvoud aan rode vlaggen, hebben Vitesse schade berokkend. Don’t shoot the messenger.”

Kapteijns bericht net als Lammers veel over de gang van zaken in het GelreDome. Komend weekend speelt Vitesse een uitwedstrijd op bezoek bij ADO Den Haag. De negentiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie is momenteel een feit.

Dat heeft deels te maken met een puntenstraf. Vitesse kreeg eerder zes punten in mindering en vreest momenteel voor een nieuwe sanctie. De gebeten hond, Lammers, volgt de Arnhemmers al acht jaar namens zijn werkgever.