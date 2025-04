Nederlandse supporters nemen de touwtjes in handen met inzamelingsacties

Ben jij soms klaar met het bestuur van jouw club? Of wil je graag iets betekenen voor je cluppie, maar weet je niet hoe? Met het nieuwe platform Clubmeister krijg jij inspraak in jouw favoriete club.

Clubmeister is een platform voor alle voetbalfans. Door middel van het opzetten van een eigen inzamelingsactie kan je geld ophalen voor een doel dat jij zelf bepaalt. Wil jij een standbeeld voor Francesco Farioli, een contractverlenging voor publiekslievelingen als Jeremy Bokila of een mooi spandoek voor de fanatieke supporters van jouw club? Bij Clubmeister kan het zonder moeite.

Zonder fans is een club nergens, al lijken clubs dat niet altijd te beseffen. In een aantal stadions ligt er nog altijd kunstgras, terwijl er natuurlijk niks beter is dan een prachtige grasmat. Gelukkig is FC Volendam onlangs een inzamelingsactie gestart om over te gaan op natuurgras. Om te voorkomen dat clubs de meningen van supporters links laten liggen is Clubmeister in het leven geroepen.

Hoe werkt het?

Ga naar de website van Clubmeister en dien jouw idee in. Er zijn bijna geen foute ideeën. Wil jij een vrijwilliger in het zonnetje zetten? Ook dat is geen probleem.

Daarna is het zorgen dat jouw idee bij supporters onder de aandacht gebracht wordt, zodat ze kunnen bijdragen aan het streefbedrag om de actie te laten slagen. Mocht de actie slagen, dan zoekt Clubmeister contact met de organisatie waar het geld voor bestemd is.

Haal je het bedrag niet of wil de bestemde partij het bedrag niet aannemen? Dat kan gebeuren, maar dan wordt het geld netjes terug overgemaakt naar de donateurs.

Succesvolle inzamelingsacties

In het verleden is regelmatig gebleken dat clubs niets zijn zonder de inbreng van supporters. Zo werd Vitesse afgelopen zomer massaal geholpen toen de club in financiële problemen zat. Er werd bijna 2.000.000 euro opgehaald door fans.

Ook toffe spandoeken die je regelmatig ziet bij bijvoorbeeld NAC en FC Twente, zijn niet te maken zonder donaties van supporters.

Een ander mooi voorbeeld is de inzamelingsactie voor Christian Gyan. De oud-speler van Feyenoord was ongeneeslijk ziek en overleed, waarna supporters een inzamelingsactie startten om zijn familie een hart onder de riem te steken. Vanuit het hele land werd gedoneerd, waardoor er bijna 150.000 euro werd opgehaald.

Heb jij altijd al iets willen veranderen bij jouw club? Klik dan hier om naar de website te gaan en dien je idee in of doneer aan een bestaand idee, en wie weet zie je jouw idee binnenkort wel werkelijkheid worden! De beste ideeën zullen ook op de website van Voetbalzone te zien zijn, zodat ze extra in de spotlight staan.

Dit artikel is in samenwerking met Clubmeister tot stand gekomen.