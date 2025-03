Supporter staat plots naast Robin van Persie op het trainingsveld van Feyenoord

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Feyenoord-supporter Martijn (34).

De fan stond dinsdag opeens op het trainingsveld tussen de spelers en technische staf. Martijn had een winactie gewonnen en was daarom voor één dag onderdeel van de Rotterdamse hoofdmacht.

“Ik wist dat ze me om half negen kwamen ophalen. Rond een uur of acht vond ik het wel spannend worden”, aldus Martijn in gesprek met RTV Rijnmond. “Er was een winactie voor supporters, daar heb ik me voor aangemeld.”

“Ik schijn een heel gelukkig iemand te zijn geweest, want ik werd eruit getrokken. Vorige week kreeg ik een berichtje: ‘Je traint volgende week mee met de A-selectie van Feyenoord.’ Dan sta je even twee keer gek te knipperen.”

Martijn was écht even onderdeel van de selectie. “Het vloog voorbij vandaag. Het is zo’n unieke en rare ervaring. Je loopt hier binnen alsof je echt een nieuwe speler bent. Van een fysiocheck, tot aankleden en mee ontbijten.”

“Het is echt een unieke ervaring. Ik heb meegedaan met de warming-up, echt alsof je een beetje onderdeel van het team bent. Tijdens de warming-up staat opeens Robin van Persie naast je. Dat maak je nooit meer mee, dit is echt heel bijzonder.”