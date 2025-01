Supertandem Savinho-Haaland neemt Manchester City opnieuw bij de hand

Manchester City heeft zaterdag voor de tweede keer op rij gewonnen in de Premier League. Het elftal van Pep Guardiola werd tegen West Ham United bij de hand genomen door de steeds betere renderende tandem tussen Savinho en Erling Braut Haaland. Savinho bereidde drie doelpunten voor, Haaland maakte er daarvan twee af. Het werd uiteindelijk 4-1 voor City, dat op de zesde plek blijft. Bij West Ham, dat dertiende staat, neemt de druk op manager Julen Lopetegui alleen maar toe.

Guardiola koos voor dezelfde namen als recent tegen Leicester City (0-2), onder wie Nathan Aké. Crysencio Summerville mocht het bij West Ham na vier invalbeurten op rij weer eens in de basis proberen. Ook ex-Ajacieden Mohammed Kudus en Edson Álvarez stonden opnieuw aan de aftrap.

West Ham United opende sterk in het Etihad Stadium en creëerde twee grote kansen in de eerste tien minuten. Kudus ging in de zesde minuut gevaarlijk buitenom bij Josko Gvardiol, maar de rechtsbuiten schoot van dichtbij in het zijnet. Even later legde Kudus uitstekend breed op Tomas Soucek, die de bal slecht raakte.

Vrijwel uit het niets kwam Manchester City in de tiende minuut tot scoren. Savinho wilde vanaf de linkerflank een voorzet geven en had het geluk dat de bal via het halve blok van Vladimir Coufal binnenviel, een eigen doelpunt: 1-0.

In de fase daarna overtuigde het spel van City bij momenten niet. West Ham kwam er een aantal keren dreigend uit, maar wist daar geen echte kans uit te halen. Vlak voor rust sloeg City voor de tweede keer toe. Opnieuw stond Savinho daarvan aan de basis, ditmaal met een uitstekende voorzet. Die werd bij de tweede paal binnengekopt door Haaland.

In de tweede helft nam City probleemloos verder afstand. Savinho zette in de 55ste minuut een dribbel in en verstuurde op precies het goede moment een steekpass naar Haaland, die het met een stiftje uiterst koelbloedig afrondde: 3-0. Drie minuten later leverde Kudus de bal zomaar in bij Kevin De Bruyne, die Phil Foden vrij voor het doel zette. Foden tikte de bal handig tussen de benen van Alphonse Aréola door.

De wedstrijd leek daarmee beslist, al kwam West Ham in de 71ste minuut terug tot 4-1. Een lage voorzet van Soucek werd goed afgemaakt door Niclas Füllkrug, die ontsnapt was aan de bewaking van de City-verdediging.

West Ham zette in de slotfase nog aan in een poging de spanning echt terug te brengen. Soucek kopte rakelings naast uit een hoekschop. Even later deed Lucas Paquetá een kansrijke poging vanuit het strafschopgebied, die net voorlangs eindigde.

