Supersub Alexander Sørloth doet FC Barcelona in minuut 96 ontzettend veel pijn

FC Barcelona heeft zaterdag in extremis met 1-2 verloren van Atlético Madrid. Alexander Sørloth was in de 96ste minuut de grote held van de bezoekers met de winnende goal.De thuisclub kwam op voorsprong, speelde goed en leek op weg naar de winst. Na weifelend verdedigen kwam Atlético terug in de tweede helft en stond Barcelona uiteindelijk met lege handen. Atlético is de nieuwe koploper met 41 punten, terwijl Barcelona op 38 punten blijft staan. Real Madrid komt zondag bij winst op Sevilla op 40 punten.

Bij Barcelona begon Frenkie de Jong andermaal op de bank, en de Nederlander bleef daar ook 90 minuten zitten. Er was uiteraard een basisplaats voor Robert Lewandowski, met zestien goals topscorer in LaLiga. De Poolse topschutter werd geassisteerd door Raphinha, die elf treffers liet noteren tot dusver. Bij Atlético waren de ogen gericht op Antoine Griezmann, die een verleden heeft bij de Catalanen.

Jan Oblak moest halverwege de eerste helft voor het eerst handelend optreden. De doelman van de Madrilenen voorkwam dat Iñigo Martínez de score kon openen voor Barcelona. Na een halfuur spelen was het alsnog raak. Pedri zette de aanval op, kaatste met Gavi en rondde vervolgens af in de rechterbenedenhoek: 1-0. Grote vreugde bij de doelpuntenmaker, zijn medespelers en de Barcelona-fans.

De openingstreffer gaf Barcelona het nodige vertrouwen en inspiratie om op jacht te gaan naar de tweede goal. Atlético moest zich hergroeperen en hopen op enkele spaarzame kansen. Er was kort na rust tegenslag voor de ploeg van trainer Diego Simeone: José María Giménez raakte geblesseerd en moest worden vervangen door Axel Witsel. Kort hierna kwam Atlético goed weg toen Raphinha in kansrijke positie op de lat schoot.

Waar de 2-0 in de lucht hing, viel na een uur spelen plots de 1-1. Marc Casadó werkte een voorzet nonchalant weg met een hakje, waardoor de bal terechtkwam bij Rodrigo De Paul, die vervolgens met een boogbal onberispelijk afrondde in de rechterhoek. De balende Hansi Flick reageerde op de gelijkmaker door Ferran Torres en Dani Olmo in te brengen als vervangers van Gavi en Fermín López.

Simeone bracht eveneens vers bloed binnen de lijnen: Sørloth loste Griezmann af en Robin Le Normand nam de plaats in van Marcos Llorente. Het bleef ondertussen behoorlijk spannend in het Estadi Olímpic Lluís Companys. Beide ploegen gingen vol voor de winst: Pablo Barrios werd gestuit door doelman Iñaki Peña Sotorres en Lewandowski vond de alerte Oblak op zijn pad.

Er werden zes minuten toegevoegd aan het boeiende topper en in de laatste minuut daarvan sloeg Atlético keihard toe. Nahuel Molina gaf voor vanaf rechts en na opnieuw weifelend verdedigen van Barcelona schoot Sørloth keihard binnen van dichtbij: 1-2. Ongeloof bij alles en iedereen van Barcelona en uitzinnige vreugde bij Atlético, dat met een heerlijk gevoel aan de Kerst begint.