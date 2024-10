'Veelbesproken Super League wordt volgend jaar alsnog gelanceerd'

In september 2025 lijkt alsnog de veelbesproken Super League van start te gaan. Waar in 2021 een poging om de Super League op te richten mislukte, schrijft de Spaanse sportkrant AS dat de competitie in 2025 wel gelanceerd gaat worden.

Een paar jaar geleden leek de Super League al van start te gaan. Daar werd uiteindelijk een stokje voor gestoken, toen meerdere clubs zich terugtrokken vanwege protesten van fans. Opvallend was dat dit veel Engelse topclubs waren, zoals onder anderen Manchester City, Manchester United, Chelsea en Liverpool.

In 2023 werd bekend dat de FIFA en de UEFA de Super League niet mochten verbieden. Na de uitspraak van het Europese Hof van Justitie (EU-Hof) dat deze topcompetitie niet verboden mag worden, was de mogelijkheid er dus al dat het weer eens zou worden gelanceerd.

De CEO van A22, Bern Reichart, vertelde in het Duitse Kicker dat de Super League ervoor zorgt dat er een beter en goedkoper product aan de voetbalkijker wordt geschonken. A22 is het bedrijf dat achter de Super League staat.

“We bekijken nieuwe technologieën, omdat we geloven dat fans een betere en betaalbare ervaring op hun televisie verdienen. Wedstrijden zijn interessanter als ze onder gelijke omstandigheden worden gespeeld,” zei Reichart eerder al bij Kicker. “Daarom zijn wij voorstander van het klassieke format met thuis- en uitwedstrijden en daarna de play-offs”, voegde de CEO hier nog aan toe.

Na de eerdere protesten van de fans haakten een groot aantal clubs af. Opvallend was dat FC Barcelona, Real Madrid en ook het Italiaanse Juventus strijdbaar bleven.

Na de wijziging in de Champions League die dit jaar is ingegaan, is het lastig om te zeggen of het dezelfde clubs zijn die strijdbaar blijven tegen de opzet van de Super League.