Süley: ‘Vind dit verbijsterend, voor mij is het reden voor per direct ontslag’

Süleyman Öztürk is geschrokken van het spel dat FC Barcelona zaterdagavond op de mat legde tegen Villarreal. De Catalanen leden uiteindelijk in eigen huis een spectaculaire 3-5 nederlaag. Direct na afloop kondigde Xavi aan na dit seizoen te stoppen als trainer van Barça.

“Ik wist niet wat ik zag”, begint Öztürk in een video-item van Voetbal International over het spel van Barcelona in het duel met Villarreal. "In de eerste helft al niet, want ze kwamen 0-2 achter. In de tweede helft kwamen ze op een 3-2 voorsprong en daarna gaven ze het weer helemaal weg. Het is echt een beetje een jeugdelftal qua persoonlijkheden en karakters. Er gebeuren daar echt gekke dingen, dat is eigenlijk al het hele seizoen zo."

Xavi kondigde direct na afloop van de nederlaag aan na dit seizoen te stoppen als trainer van Barça. "Het voelt onaangenaam om trainer van FC Barcelona te zijn", verklaarde hij zijn opvallende beslissing. “Het is wreed. Ze hebben geen respect en waardering voor je werk en het is een verschrikkelijke aanslag op je geestelijke gezondheid en humeur. Ik ben van nature een positieve man, maar ik heb geen energie meer om door te gaan. Daarom moet ik 30 juni vertrekken."

“Hij begon over zijn familie, hoeveel druk er op hem ligt en alle trainers die bij Barcelona mislukken”, somt Öztürk op. “Hij zoekt het buiten zichzelf en dat vind ik eigenlijk een beetje zwak. Als je werk op honderd procent uitvoert, dan is het altijd een aanslag op je lichaam.”

Volgens Öztürk lopen er veel spelers in de selectie van Barcelona rond die momenteel ontevreden zijn. “Lewandowski werd weer gewisseld in minuut 75. Je ziet aan hem dat hij niet blij is. Koundé heeft twee jaar geleden gezegd dat hij geen rechtsback wil staan, maar hij staat nog steeds rechtsback. Araújo wil dat ook niet, maar moet het toch af en toe doen als Koundé centraal staat.”

In de ogen van Öztürk staat er momenteel geen stabiel elftal dat goed voetbal speelt. “Gavi is wegvallen. Met Gündogan, Frenkie de Jong en nog een speler erbij, wie dat dan is, dat maakt niet uit. Maar het middenveld is nu niet goed genoeg. Ook tegen een ploeg als Villarreal, dat achttien blessuregevallen heeft, kun je dan vijf goals tegen krijgen.”

Vooral de laatste twee tegentreffers zorgden voor enorme verbazing bij Öztürk. “Dat kan niet, zo zag je Ajax in de eerste drie maanden van het seizoen verdedigen. Die 3-5 van José Luis Morales ook. Hij mocht zo doorlopen. Ik vind dat verbijsterend. Voor mij is dit reden voor per direct ontslag. Barcelona loopt achter de feiten aan. Ze zijn ingehaald door Girona en moeten nog oppassen dat ze dit seizoen niet helemaal instorten. Als clubs als Atlético Madrid, Real Sociedad en Athletic Club nog boven ze eindigen, dan stort Barça helemaal in.”

