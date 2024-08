Suárez schiet Inter Miami met pijlsnelle dubbelslag naar zege; droomdebuut voor Reus

Luis Suárez heeft zaterdagnacht zijn waarde maar weer eens bewezen voor Inter Miami. De Uruguayaanse goalgetter had slechts zes minuten nodig om zijn team naar de overwinning op FC Cincinnati te schieten: 2-0. Tegelijkertijd beleefde Marco Reus het best mogelijke debuut voor La Galaxy.



Inter Miami - FC Cincinnati 2-0



Het nog altijd Messi-loze Inter Miami – de Argentijn kampt al sinds de Copa América-finale met een enkelblessure – trad desondanks aan met een veelheid aan sterren. Naast Suárez stonden ook Sergio Busquets en Jordi Alba aan de aftrap, en zij zagen hun aanvalsleider het duel al vroeg beslissen.



Nog geen minuut stond er op de klok toen Suárez het net voor het eerst deed bollen. Marcelo Weigandt ging een combinatie aan op rechts en bracht de bal vervolgens richting de zestien. Daar stond Suárez klaar om aan te nemen en in de korte hoek te volleren: 1-0.

Het was niet alleen een bijzonder snelle goal: het was zelfs de snelste ooit voor Inter Miami in de MLS. Vijf minuten later gooide Suárez het duel al op slot: de Uruguayaan schoot raak in de korte hoek na een combinatie met Matías Rojas.



LA Galaxy - Atlanta United 2-0



Waar Suárez terug kon kijken op een geslaagde avond, gold dat ook voor Reus. De van Borussia Dortmund overgekomen aanvaller liet zich meteen gelden tijdens zijn debuut voor LA Galaxy. Veertien minuten na zijn invalbeurt verzorgde Reus de assist op de 1-0 van Riqui Puiq, alvorens het de beurt was aan hemzelf.

Hij had er dan wel twee pogingen voor nodig; 22 minuten na zijn entree kon Reus tóch zijn eerste voor zijn nieuwe club bijschrijven. De Duitser tikte van dichtbij binnen nadat Atlanta-doelman Brad Guzan zijn inzet in eerste instantie nog keerde.



Door de overwinning nestelt LA Galaxy zich steviger aan kop in de Western Conference van de MLS: het gat met nummer twee Los Angeles FC bedraagt nu vijf punten (52 om 47). Inter Miami gaat juist in de Eastern Conference aan kop: the Herons verzamelden na 26 speelronden 56 punten, acht meer dan nummer twee Cincinnati.