Stuntend RKC Waalwijk geeft in slotfase zege uit handen tegen AZ

RKC leek op weg naar een enorme stunt tegen AZ, maar gaf vlak voor tijd een zege uit handen. Troy Parrot zette de Alkmaarders op voorsprong, maar zag Michiel Kramer en Chris Lokesa namens RKC wat terugdoen. Mex Meerdink werd vervolgens in de slotfase de reddende engel van AZ.

RKC-trainer Henk Fraser koos ervoor om Mohamed Ihattaren op de bank te posteren. Voor de camera van ESPN gaf hij uitleg: “Naast Ihattaren heb ik ook met verschillende internationals moeten passen en meten, want het is te veel voor ze om twee wedstrijden in drie dagen te spelen", zo begint Fraser. "We zijn zuinig op Ihattaren en ik moet zorgen dat we ergens de punten vandaan gaan halen.”

Kramer kreeg wel een basisplaats toebedeeld in de ontmoeting met AZ. Eerder dit seizoen in het Mandemakers Stadion maakte de routinier een gefrustreerde indruk en liet hij zijn armen vrijuit wapperen. Kramer kreeg rood en erkende na afloop 'super dom' te zijn geweest. ESPN-verslaggever Christian Willaert liet weten aan Fraser dat hij een extra camera had geregeld voor de duels tussen Kramer en Wouter Goes.

Van duels uitvechten tussen Goes en Kramer kwam er in de eerste helft weinig terecht. AZ domineerde grotendeels het balbezit en kwam na dom balverlies van RKC op voorsprong. Zico Buurmeester veroverde de bal en zag Ibrahim Sadiq Troy Parrott in stelling brengen. De Ier schoot overtuigend raak: 1-0.

Na rust kreeg AZ een grote mogelijkheid op de 2-0. Een variant van Koopmeiners zorgde voor een grote schietkans voor Kees Smit, maar die schoot over de bal heen. Met wat geluk kwam de bal voor de voeten van Mees de Wit, die zijn inzet via een RKC-been naast zag gaan.

RKC was lange tijd onmachtig, maar kreeg na een uur een kans op de gelijkmaker. Uit een hoekschop was het aanvoerder Oskar Zawada die met het hoofd gevaarlijk werd, maar de bal in de handen van Rome-Jayden Owusu-Oduro kopte.

Het bleek een waarschuwing voor AZ, want geheel tegen de verhouding in kwam RKC op 1-1. Een voorzet van Yassin Oukili werd knap op de borst aangenomen door Kramer, die de bal vervolgens buiten bereik van Owusu-Oduro tegen de touwen schoot: 1-1.

Het ging van kwaad tot erger voor AZ, nadat RKC in de 82e minuut op voorsprong kwam. Linksback Juan Familia-Castillo wipte de bal naar Lokesa, die Alexandre Penetra gemakkelijk voorbij dribbelde en de bezoekers op voorsprong schoot: 1-2. De glimlach bij RKC-trainer Henk Fraser verdween al snel van zijn gezicht, want binnen twee minuten wist invaller Meerdink te zorgen voor de gelijkmaker: 2-2.