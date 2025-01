Strijd om Brian Brobbey barst los: ook Engelse topclub meldt zich officieel bij Ajax

West Ham United is niet de enige Engelse club die zich gemeld heeft voor Brian Brobbey. Tottenham Hotspur is wakker geschud door de interesse van de stadsgenoot en heeft nu ook formeel geïnformeerd bij Ajax, zo meldt Fabrizio Romano.

Sinds donderdagavond heeft de belangstelling voor Brobbey echt concrete vormen aangenomen. West Ham, dat met een geblesseerde Niclas Füllkrug en een van zwaar auto-ongeluk herstellende Michail Antonio een heus spitsenprobleem heeft, meldde zich bij Ajax.

The Hammers hoopten de aanvalsleider te huren, maar dat is voor Alex Kroes en Ajax onbespreekbaar. Zodoende lijkt een huur met koopverplichting-constructie een waarschijnlijker scenario.

Volgens Mike Verweij van De Telegraaf verlangt Ajax een transfersom van dertig miljoen euro, plus nog vijf miljoen euro aan makkelijk realiseerbare bonussen. De Amsterdammers hebben met Chuba Akpom, Wout Weghorst en Julian Rijkhoff nog drie spitsen onder contract.

Behalve West Ham is nu ook het eveneens in Londen gevestigde Tottenham Hotspur concreet geworden voor Brobbey. "Ik begrijp dat Tottenham nu ook heeft gevraagd voor de huurmogelijkheid van Brian Brobbey", schrijft Romano op X.

Een huur is echter onbespreekbaar, dus ook the Spurs zullen met een permanente transfer of koopverplichting op de proppen moeten komen. "Hij is bij Spurs een van de opties die wordt overwogen en ze hebben officieel navraag gedaan om geïnformeerd te zijn."

Bij Spurs heerst er ook een spitsenprobleem. Dominic Solanke, die afgelopen zomer voor 64 miljoen euro de overstap maakte naar het Tottenham Hotspur Stadion, ligt zo'n zes weken uit de roulatie.