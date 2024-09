‘Steven Bergwijn zal slechts herinnerd worden om zijn chagrijn en lusteloosheid’

Sjoerd Mossou heeft in zijn column namens het Algemeen Dagblad afgerekend met Steven Bergwijn, die eerder deze week tekende bij Al-Ittihad Club in Saudi-Arabië. Volgens de journalist zal men de 26-jarige aanvaller later enkel nog herinneren om zijn ‘chagrijn’ en ‘lusteloosheid’.

Ajax verkocht aanvoerder Bergwijn op Deadline Day voor zo’n 21 miljoen euro aan Al-Ittihad. De 35-voudig international tekende voor drie seizoenen in de Saudi Pro League en gaat een vorstelijk miljoenensalaris opstrijken.

Bondscoach Ronald Koeman kondigde vervolgens aan dat Bergwijn niet meer hoeft te rekenen op een oproep voor het Nederlands elftal, waarop de aanvaller in gesprek met De Telegraaf verontwaardigd reageerde.

Mossou wil geen kant kiezen in de vete tussen Bergwijn en Koeman, maar heeft wel een duidelijke mening over de transfer naar het Midden-Oosten. “Als Bergwijn had gewild, had hij er nog gemakkelijk een mooie tijd van kunnen maken bij Ajax.”

“Een prachtkans op sportieve revanche gloorde, bij de club waar hij als kind opgroeide, en die hem in 2022 voor een waanzinnig recordbedrag terughaalde”, gaat Mossou verder. “Dat Bergwijn dat blijkbaar allemaal niet meer wilde, zegt vrij veel.”

Volgens Mossou is het Bergwijns goed recht om voor het grote geld te gaan. Wel plaatst de journalist een kanttekening. “De prijs die Bergwijn daarvoor betaalt, is dat hij als voetballer niet of nauwelijks herinnerd zal worden.”

“Zelden doofde een beloftevolle carrière zo vroeg en inspiratieloos. Bergwijn zal slechts herinnerd worden als een voetballer waar het chagrijn en de lusteloosheid vanaf droop. Geen ramp misschien. Wel jammer”, besluit Mossou.