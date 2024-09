Steven Bergwijn opent vuur op Ronald Koeman na transfer naar Al-Ittihad: 'Ik wil niet eens meer onder hem spelen’

Steven Bergwijn wist niet wat hij meemaakte toen hij Ronald Koeman dinsdag op de persconferentie van Oranje hoorde spreken. De bondscoach vertelde namelijk dat ‘het boek bij Oranje in principe dicht is’ voor de aanvaller vanwege zijn transfer naar Saudi-Arabië. Bergwijn slaat in gesprek met De Telegraaf terug naar Koeman. “Ik wíl niet eens meer onder hem spelen”, zegt de 35-voudig international.

Het was een saillant moment in Koemans eerste persconferentie van deze interlandperiode. Toen de bondscoach gevraagd werd naar Bergwijns transfer van Ajax naar Ittihad Club, reageerde hij met veelzeggende woorden.

“In principe is het boek nu wel dicht ja”, zei Koeman. “Het is duidelijk dat in het geval van Bergwijn, op 26-jarige leeftijd, de sportieve ambitie niet de boventoon voert.”

Toen Bergwijn de woorden tot zich kreeg, was hij op zijn zachtst gezegd verbaasd. Vooral omdat Koeman hem niet eerst zelf had benaderd. “Als hij een betrokken bondscoach was geweest, had hij me eerst gebeld”, klaagt Bergwijn in De Telegraaf. “Nu moest ik het vanaf de tv vernemen. Ik heb ook veel mooie momenten met de bondscoach meegemaakt, dus dan is dit te makkelijk en dat valt me tegen van hem.”

Bergwijn zette ook al zijn vraagtekens bij Koemans sociale vaardigheden toen hij openlijk kritiek uitte op Brian Brobbey in november. De bondscoach zei toen bij Rondo ‘dat Brobbeys eerste aanname en de manier van afwerken niet goed waren’. “Zo ga je niet met je eigen spelers om”, vindt Bergwijn. “Als hij zo doorgaat verliest hij al zijn geloofwaardigheid.”

De vleugelspits zal daarom – ook wanneer hij van gedachten zou veranderen – een uitnodiging afslaan zolang Koeman nog bondscoach is. “Ik heb het altijd een eer gevonden om voor Oranje uit te komen. Maar onder deze bondscoach wil ik dat niet meer. Met iemand die me bewust zo neerzet in de media ben ik klaar”, aldus Bergwijn.

Bergwijn, die Ajax minimaal een vaste transfersom van 21 miljoen oplevert, werd donderdag gepresenteerd bij zijn nieuwe club. Toen werd duidelijk dat de aanvaller met rugnummer 34 gaat spelen, als eerbetoon aan Abdelhak Nouri. Bergwijn zegt uit te kijken naar de samenwerking met topspelers als Karim Benzema, Moussa Diaby, Danilo Pereira, N’Golo Kanté en Fabinho. Overigens stelt Bergwijn zich wel weer beschikbaar voor Oranje als Koeman plaatsmaakt voor een opvolger.