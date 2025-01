Sterkhouder PEC Zwolle kan door fraaie transfer in legendarisch stadion gaan voetballen

Hertha BSC aast op middenvelder Davy van den Berg, zo melden bronnen aan ESPN. De 24-jarige linkspoot uit Uden loopt na dit seizoen uit zijn contract bij PEC Zwolle. Ook clubs uit België en Engeland zouden Van den Berg volgen.

Momenteel is Hertha de nummer twaalf van de tweede Bundesliga, maar de tweevoudig landskampioen van Duitsland is nog altijd erg populair. Bij een transfer naar Berlijn kan Van den Berg zijn wedstrijden gaan spelen in het legendarische Olympisch Stadion.

Van den Berg mag door zijn naderende transfervrije status sinds woensdag in gesprek met geïnteresseerde clubs. Niet alleen Hertha is geïnteresseerd, want ook clubs uit het Championship en de Jupiler Pro League volgen hem op de voet.

PEC wil de aflopende verbintenis van Van den Berg nog altijd verlengen, maar de middenvelder wil geen haast maken met beslissingen over zijn toekomst. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 1,5 miljoen euro.

Het is nog maar de vraag of PEC geld overhoudt aan de sterkhouder. “In principe mikken Hertha en andere geïnteresseerde clubs op een zomerse overgang van Van den Berg. Het kan alsnog tot een winterse transfer komen, als de geïnteresseerde partijen snel doorpakken en PEC nog geld aan hem wil verdienen.”

Van den Berg werd in de zomer van 2022 overgenomen van FC Utrecht, waar hij slechts drie wedstrijden in het eerste elftal speelde. In Zwolle groeide de middenvelder al snel uit tot een gewaardeerde kracht.

Tot dusver staat Van den Berg op 82 officiële wedstrijden namens PEC. Daarin was de tot moslim bekeerde Brabander goed voor tien doelpunten en tien assists.