Sterkhouder Ajax worstelt met zichzelf: ‘Ik slaap slecht de laatste tijd. Ik slaap écht slecht’

Brian Brobbey beleeft momenteel niet zijn beste periode als spits van Ajax. De 22-jarige Amsterdammer komt maar moeizaam tot scoren en dat knaagt aan hem, zo onthult hij in gesprek met de NOS. De doelpuntendroogte zorgt er zelfs voor dat hij de laatste tijd slecht kan slapen.

Veel spelers komen onder trainer Francesco Farioli helemaal tot leven. Brobbey is eveneens van grote waarde voor het elftal van Ajax, maar scoort beduidend minder dan vorig seizoen. Dit seizoen scoorde hij in 24 officiële optredens slechts drie keer. De gemiste kansen zorgen voor een slechte nachtrust, zo vertelt Brobbey.

“Ik slaap slecht de laatste tijd. Ik slaap écht slecht. Laatst had ik zeventig dagen niet gescoord. Toen heb ik zeventig nachten kapót slecht geslapen. Veel denken in bed. Over wat er beter moet”, zo is Brobbey openhartig.

Ook in de bekerwedstrijd van afgelopen week tegen Telstar maakte Brobbey een ongelukkige indruk en wist hij niet te scoren. “Eenmaal thuis ga ik gelijk op bed liggen”, vertelt hij. “Even met een van mijn broers bellen over de wedstrijd. Deze keer was dat Samuel.”

“Hij zegt dan dat ik mijn koppie niet moet laten hangen. En dat het goed komt. Dan doe ik mijn ogen dicht en moet ik weer aan die gemiste kans denken. Normaal kijk ik momenten van de wedstrijd ook nog terug, maar dat heb ik gisteren niet gedaan.”

Brobbey merkt zelf ook dat hij in een moeilijke fase zit, maar blijft altijd vol vertrouwen. “Ik kan het niet verklaren. Sommige dingen liggen buiten mijn handen. God brengt me soms in moeilijke posities om het uiteindelijk ook mooier te maken voor me. God moet zijn werk nu doen. Hij gaat zijn werk ook doen. Daar vertrouw ik op.”

De Ajax-spits is ondertussen wel toe aan de winterstop. “Met de kerst ben ik bij mijn familie. Heel rustig, lekker bidden. Beetje eten, niet te veel. En daarna ga ik mijn hoofd even leeg maken in Dubai. En ik ga mijn vriend Bergwijn opzoeken. Ik mis hem heel erg”, besluit hij.