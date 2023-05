Stem hier voor het VZ Team van het Jaar: de rechtsback

Woensdag, 31 mei 2023 om 12:00

Het reguliere seizoen in de Eredivisie zit erop. Feyenoord is kampioen, PSV heeft zich verzekerd van een plekje in de voorronde van de Champions League en vooral voor Ajax was het een teleurstellende jaargang. Voetbalzone stelde de afgelopen weken steeds een Team van de Week samen en is nu op zoek naar het Team van het Jaar. Stem op de speler die jij dit seizoen het beste vond, met vandaag de zoektocht naar de beste rechtsback.

Voetbalzone gaat op zoek naar elf spelers en een trainer voor het Team van het Jaar. Daar is jouw hulp bij nodig, want de stem van de community bepaalt voor een groot deel de uitslag. Per positie zijn er vijf nominaties, waar op gestemd kan worden. Om in aanmerking te komen voor een nominatie, moet een speler tenminste negentien volledige wedstrijden (1710 speelminuten) op het veld hebben gestaan. Je kan stemmen in de poll onderaan dit artikel en onder onze post op Instagram. Het percentage stemmen is het aantal punten dat de speler vanuit het publiek krijgt. De redactie stemt ook, en het percentage dat daar uit rolt is het aantal punten dat bij de publiekspunten worden opgeteld. Dat levert dan een totaalscore op. Jullie stem telt dus voor vijftig procent!

Joshua Brenet (FC Twente)

Hoe veel rechtsbacks zijn er in de wereld die in een seizoen zeven keer scoren voor hun club? Het zijn er niet veel, maar Joshua Brenet is er een van. De vleugelverdediger van FC Twente wordt vaak in het offensieve spel van zijn ploeg betrokken en dat leverde al zeven keer een treffer op. Daarnaast bereidde de voormalig back van PSV ook nog eens vier doelpunten van ploeggenoten voor. Brenet is onomstreden in het elftal van trainer Ron Jans, maakte in 32 duels in de Eredivisie zijn opwachting en is een serieuze kandidaat voor een plekje in het Team van het Jaar.

Milan van Ewijk (sc Heerenveen)

Het rijtje rechtsbacks met zeven goals is niet groot, maar ook verdedigers die zes keer scoren zijn schaars. Tot die categorie behoort Milan van Ewijk van sc Heerenveen. De 22-jarige Amsterdammer zorgt met zijn snelheid voor veel gevaar aan de rechterflank van Heerenveen en leverde tegen PSV in speelronde 33 ook nog eens zijn eerste assist van het seizoen af. Van Ewijk voert ook het lijstje met aantal sprints (617) en langste sprintafstand (ruim 82 meter) in de Eredivisie aan en rende dit seizoen al 362 kilometer over de Friese flank.

Marcus Pedersen (Feyenoord)

Marcus Pedersen was dit seizoen in dertig wedstrijden de rechtsback van Feyenoord. De Noor werd kampioen met zijn team, maar kon weinig bijdragen aan het aantal gemaakte doelpunten van de Rotterdammers. Met een goal en twee assists is de productiviteit van Pedersen niet al te hoog, maar dat is misschien ook niet iets waar je een rechtsback te veel op moet afrekenen. Wat wel in het voordeel van Pedersen spreekt, is de inzet die hij iedere wedstrijd weer tentoonspreidt. Met 503 sprints is de back de speler van Feyenoord die het vaakst aanzet.

Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam)

Met zijn 21 jaar en nog een contract voor een jaar bij PSV is Shurandy Sambo een man voor de toekomst. Hij werd dit jaar verhuurd aan Sparta Rotterdam om ervaring op te doen en dat is precies wat hij deed, want Sambo mocht 29 wedstrijden opdraven in het succeselftal van trainer Maurice Steijn en liet twee doelpunten noteren. Het was echter de betrouwbaarheid van de back uit Geldrop die hem dit seizoen een onmisbare kracht bij Sparta maakte. De Rotterdammers hebben een optie tot koop, maar PSV zal Sambo toch zeker wel terug willen hebben?

Yukinari Sugawara (AZ)

Sinds juli 2019 speelt Yukinari Sugawara al bij AZ, maar pas dit seizoen beleefde de Japanner zijn echte doorbraak. Als onomstreden rechtsback maakte hij het hele seizoen mee en dat hebben ze geweten in Alkmaar. Sugawara verzorgde maar liefst acht assists, een zeer hoog aantal voor een verdediger, en kwam ook nog eens tot drie doelpunten. Het is niet voor niets dat de marktwaarde van de 22-jarige rechtspoot in nog geen jaar al verdubbeld is en misschien zijn er wel clubs die interesse tonen in een Japans international.

