Staat de opvolger van Slot al in de coulissen? ‘Ik ben pas twee jaar bezig’

Zaterdag, 30 september 2023 om 07:48 • Wessel Antes • Laatste update: 08:54

Waar men in De Kuip geen genoeg kan krijgen van Feyenoord-trainer Arne Slot, probeert clubicoon Robin van Persie op Varkenoord elke dag een betere oefenmeester te worden. De veertigjarige Rotterdammer staat dit seizoen voor de groep bij het Youth League-elftal van Feyenoord en laat zijn spelers altijd zo aanvallend mogelijk spelen. Hoewel het erop lijkt dat Van Persie alles in huis heeft om Slot op den duur op te volgen, trapt de linkspoot in gesprek met De Telegraaf zelf nog even op de rem. “Ik zie mijzelf nog helemaal niet als een van de beste trainers. Twee jaar terug ben ik pas begonnen op het pad van coach zijn.”

Journalist Marcel van der Kraan is onder de indruk van de stand van zaken bij Feyenoord. “Wat is er mooier voor het Feyenoord-publiek om te weten dat de club tegenwoordig op nagenoeg elk gebied een identiteit heeft, waaraan ieder talent en iedere voetballiefhebber zich wil verbinden? Het eerste elftal straalt klasse en succes uit, met Dennis te Kloese heeft de club op directieniveau een boegbeeld, de RvC (het ideale klankbord voor Te Kloese) vormt een oase van rust, het aankoopbeleid is sterk en in het gros van de jeugdelftallen lopen grote talenten.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van der Kraan ziet Jong Feyenoord als een groot verbeterpunt. Het beloftenelftal van de Rotterdammers vormt al jaren een ‘hoofdpijndossier’, dat lastig blijkt op te lossen. Jeugdtrainer Melvin Boel krijgt het team niet aan de praat, maar Feyenoord heeft met Van Persie volgens Van der Kraan wel een kundige trainer voor de toekomst klaarstaan. “Feyenoord knijpt stiekem in zijn handen dat de superspits van weleer het trainersvak in wilde en ondanks aanbiedingen van onder meer Manchester United en andere Europese clubs ervoor koos om dat pad bij zijn oude club te gaan bewandelen. Van Persie doet het net als in zijn jaren als topvoetballer met een overgave en intensiteit die alleen echte liefhebbers bezitten.”

Van Persie zelf blijft ondanks de complimenten nuchter over zijn kwaliteiten als trainer. “Goed? Ik heb wel het gevoel dat ik goed bezig ben, ik stop er veel tijd en energie in maar ik ben er nog niet. Hoe ik dat weet? Als ik een dag bij het eerste elftal ben, kijk ik hoe Arne met zijn staf is. Want dat is ook de kracht van Feyenoord. Daar wordt ongelooflijk goed samengewerkt. Voetbaltactisch, met fysieke trainers, met de assistenten, iedereen heeft zijn eigen takenpakket op en buiten het veld. Daar leer ik van en ik probeer dan die koppeling naar mijn eigen staf en team te maken.” Zelf wordt Van Persie bij Feyenoord Onder 18 onder meer ondersteund door zijn boezemvriend Ibrahim Afellay.

De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal heeft een duidelijke visie. “Natuurlijk willen wij bij de jeugd vanuit de huidige Feyenoord-stijl voetballen. Ik wil ook dat mijn team aanvallend is, want dan heb je de meeste kans om te winnen. En ik vind het mooi als wij Europees ook een visitekaartje zijn voor de jeugdopleiding van Feyenoord. Maar iedere coach moet zijn eigen saus over aanvallend voetbal gooien”, aldus Van Persie, die blij is dat het jeugdelftal van Feyenoord ook te bewonderen is in Europa. “De reden waarom we zo blij zijn met deze competitie is dat het een cadeautje is voor de elitegroep van de jeugdopleiding. Voetballen onder deze weerstand is de beste leerschool, want je krijgt met andere culturen te maken.”