Spurs en Liverpool tonen interesse in voormalig publiekslieveling FC Groningen

Ko Itakura heeft de interesse van enkele Engelse grootmachten gewekt. De voormalig verdediger van FC Groningen staat in de belangstelling van onder meer Liverpool en Tottenham Hotspur. Dat meldt Fabrizio Romano op X.

De centrumverdediger annex defensieve middenvelder speelt momenteel zijn wedstrijden voor Borussia Mönchengladbach. Daar zal hij deze winter waarschijnlijk nog niet vertrekken.

De 26-jarige Japanner heeft een afkoopclausule in zijn contract staan, maar die is in de winter nog niet geldig, zo weet Romano. Liverpool zou al meerdere keren scouts naar Duitsland hebben gestuurd om Itakura te bekijken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Bij the Reds zou hij na Wataru Endo de tweede Japanner in de selectie worden. Ook Spurs toont belangstelling voor Itakura. Manager Ange Postecoglou zou tijdens zijn baan bij Celtic al gecharmeerd zijn geraakt van de verdediger.

Itakura speelde tussen 2019 en 2021 zijn duels bij FC Groningen. De van Manchester City gehuurde Japanner was zeer geliefd in de Euroborg. Na zijn verhuurperiode bij De Trots van het Noorden ging Itakura tijdelijk aan de slag bij Schalke 04, waarna Mönchengladbach hem in de zomer van 2022 definitief overnam.

Cyril Ngonge

Hij is niet de enige speler met een verleden bij FC Groningen die voor een overstap naar de top van de Premier League staat. Cyril Ngonge zou namelijk in de nadrukkelijke belangstelling van Aston Villa staan.

Volgens Tuttomercatoweb heeft Hellas Verona reeds een bod van tien miljoen op de Belg geaccepteerd. Ngonge zelf zou echter zijn twijfels hebben bij de overstap, daar hij liever in Italië blijft. Ook Fiorentina heeft naar verluidt interesse in de aanvaller.

Groningen zal de situatie in elk geval nauwlettend in de gaten houden. Zij hebben bij de verkoop van Ngonge een doorverkooppercentage bedongen en kunnen dus zomaar één of enkele miljoenen tegemoet zien komen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties