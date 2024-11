'Sporting Portugal verwacht dat Manchester United volgend jaar aanklopt voor toptalent'

Sporting Portugal verwacht dat Manchester United volgend jaar aanklopt voor Geovany Quenda, zo meldt Manchester Evening News. De zeventienjarige rechtsbuiten staat in Portugal te boek als een toptalent en werd al twee keer opgeroepen voor het nationale elftal.

Quenda speelde tot zijn twaalfde in de jeugdopleiding van Benfica en stapte in 2019 over naar die van Sporting. De linkspoot maakte in augustus zijn debuut in de hoofdmacht tijdens de finale om de Portugese Super Cup en werd met een leeftijd van 17 jaar en 95 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit voor Sporting.

Sindsdien speelde de linkspoot nog zeventien duels onder Rúben Amorim, die sinds maandag de scepter zwaait bij Manchester United. Volgens Manchester Evening News volgen the Red Devils de verrichtingen van Quenda sinds de start van dit seizoen.

De Portugees ligt nog tot medio 2027 vast bij Sporting en is volgens Transfermarkt vijftien miljoen euro waard. Manchester United zal zich in ieder geval niet in januari gaan melden voor Quenda. Amorim onthulde eerder deze maand al dat hij in de winterstop niemand van Sporting zal overnemen.

Linksback heeft prioriteit

Mogelijk versterkt de Portugese manager zijn selectie in januari wél met een linksback. Die positie heeft prioriteit voor Manchester United, zo meldt Fabrizio Romano donderdag. Het wordt afwachten of de club zich in januari of pas in de zomer roert op de transfermarkt. Romano verwacht dat the Mancunians in de zomer werk gaan maken van een nieuwe linksback.

Er staan in ieder geval meer dan drie kandidaten op de lijst, zo schrijft de Italiaanse journalist. De rode club uit Manchester heeft al langer problemen op de linksbackpositie, daar Tyrell Malacia al meer dan een jaar aan de kant staat en Luke Shaw de ene na de andere blessure oploopt. Zowel Diogo Dalot als Noussair Mazraoui fungeert momenteel als tijdelijke oplossing.