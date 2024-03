Spits Lucas Vennegoor of Hesselink tekent contract tot medio 2027

Lucas Vennegoor of Hesselink heeft donderdag een handtekening gezet onder een contract dat hem tot medio 2027 aan FC Twente verbindt, zo meldt de club via de officiële kanalen. De achttienjarige spits treedt zodoende in de voetsporen van vader Jan Vennegoor of Hesselink.

“Dat ik vandaag mijn contract mag tekenen is fantastisch, ik ben er super trots op”, vertelt de Oldenzaler. “Op de dag dat ik tien jaar werd kreeg ik bericht dat ik was geselecteerd voor de jeugdopleiding van FC Twente, acht jaar later is het weer een speciale dag.”

“Vanaf mijn eerste seizoen heb ik een leuk tijd gehad in de Academie met goede trainers”, vervolgt hij. “Ik heb jarenlang bij Mats Rots in het team gezeten en hopelijk zitten we straks samen bij het eerste. De laatste jaren werd het voetbal in de jeugdopleiding steeds serieuzer en merkte ik dat ik een stap hoger kon maken.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Dat heeft mij alleen maar nog meer gemotiveerd om er nog harder voor te werken. Dit seizoen heb ik bizar veel geleerd. Tijdens de winterstop mocht ik met de eerste selectie mee op trainingskamp en ook in enkele oefenduels heb ik minuten mogen maken.”

“Dan mag je eraan proeven en dat zijn ervaringen en momenten die je allemaal meeneemt voor later”, vertelt Vennegoor of Hesselink, die dit jaar zijn wedstrijden speelt in Onder 18 en in achttien wedstrijden zeventien keer trefzeker was.

“Ik hoop mij de komende tijd te kunnen laten zien en wanneer de tijd daar rijp voor is de stap naar de eerste selectie te maken. En dan hoop je in De Grolsch Veste te spelen en te scoren, dat zou een droom zijn”, besluit Vennegoor of Hesselink.

Ook technisch directeur Arnold Bruggink is erg blij Vennegoor of Hesselink te kunnen presenteren. “Lucas is een echte spits, die goed kan afwerken en sterk is in de lucht. Voor mij persoonlijk is het ook bijzonder om Lucas deze stap te zien maken. Ik ken hem al als klein ventje en hij heeft dit zelf afgedwongen.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties