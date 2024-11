Spelersbus Feyenoord O14 doelwit van vuurwerkbom

De spelersbus van Feyenoord O14 is dinsdagavond aangevallen in Utrecht, zo meldt RTV Rijnmond. Er is daarbij een vuurwerkbom in de bus gegooid. De schade aan de bus is enorm, maar er zijn geen gewonden gevallen.

Feyenoord O14 speelde dinsdagavond een vriendschappelijke wedstrijd tegen de O14 van FC Utrecht. Het jeugdelftal was naar Utrecht afgereisd met de spelersbus die ook door het eerste elftal van Feyenoord wordt gebruikt.

De spelers stonden op het veld op het moment dat de bus werd aangevallen. De chauffeur zat nog wel in de bus, maar is ongedeerd gebleven. Door de vuurwerkbom zijn er veel ruiten gesneuveld en kon de bus niet meer rijden.

“Maar dit had heel anders kunnen aflopen", meldt een woordvoerder van Feyenoord tegenover de regionale omroep. "Uiteraard heeft de clubleiding gisteravond direct contact gezocht met de chauffeur en met de ouders en spelers, die op het moment van de ontploffing gelukkig op het veld stonden."

De bus had zoveel schade dat deze moest worden weggetakeld. "Ook dat is natuurlijk te gek voor woorden, maar eerlijk gezegd nog het minste van onze zorgen," aldus een woordvoerder.

Momenteel wordt er uitgebreid onderzoek gedaan door de politie naar het incident. Op dit moment is het niet duidelijk of er al aanhoudingen zijn verricht.