Spelers van Sparta Rotterdam en NAC Breda schitteren op de Olympische Spelen

Shunsuke Mito en Koki Saito hebben hun visitekaartje afgegeven op de Olympische Spelen. De (ex-)Spartanen waren gezamenlijk goed voor twee doelpunten en twee assists in de 5-0 zege op Paraguay. Mito scoorde tweemaal, Saito leverde twee assists. NAC Breda-middenvelder Matthew Garbett speelde een hoofdrol bij Nieuw-Zeeland..

Mito was de Japanner die de score wist te openen tegen Paraguay. Na een strakke pass vanaf links legde hij de bal goed voor zijn rechter, om vervolgens met een harde streep de korte hoek te vinden: 1-0.

?????? | Veel Eredivisie-invloeden tijdens het olympische voetbaltoernooi in Parijs. Sparta-aanvaller Shunsuke Mito schiet hier de 1-0 binnen voor Japan. ???? @SpartaRotterdam #Paris2024



?? Stream Paris 2024 op HBO Max

Het werd Japan er niet moeilijker op gemaakt toen de Paraguayaan Wilder Viera een rode kaart kreeg, al wist Japan pas in de tweede helft afstand te nemen. Saito, die inmiddels is teruggekeerd bij Lommel SK, snelde langs zijn man en legde de bal panklaar op het hoofd van Mito, die keurig binnenkopte: 2-0.

?????? | Een heerlijke actie van de ene Spartaan Koki Saito en een tweede doelpunt van de andere Spartaan Shunsuke Mito. Japan swingt in Parijs! ???? #SpartaRotterdam #Paris2024



?? Stream Paris 2024 op HBO Max

Vlak voordat Mito en Saito naar de kant werden gehaald leverde laatstgenoemde nog een assist af. Ditmaal was het Rihito Yamamoto die de pass van de ex-Spartaan op waarde schatte. Via Shota Fujio, die tweemaal scoorde, liep Japan uit naar 5-0.

Guinee - Nieuw-Zeeland 1-2

Ook bij Guinee - Nieuw-Zeeland waren er de nodige (ex-)Eredivisionisten die de hoofdrol stalen. NAC-middenvelder Matthew Garbett, die de aanvoerdersband droeg, miste in de eerste helft een strafschop. Het kwam toch nog goed voor Nieuw-Zeeland, daar Garbett een minuut na zijn gemiste strafschop alsnog de 0-1 maakte. Hij leidde zijn goal zelf in, door goed druk te zetten en af te ronden.

?????? | Tijd voor #nacpraat want Matthew Garbett ???? huilt, Matthew Garbett lacht. Hij mist een penalty, maar scoort even later alsnog! ??? #Paris2024



?? Stream Paris 2024 op HBO Max

Aliou Baldé, ex-Feyenoord en Dordrecht, zag zijn gelijkmaker afgekeurd worden, maar leverde even later wel een assist bij de gelijkmaker van Amadou Diawara (ex-Napoli en Roma): 1-1. Nieuw-Zeeland zou toch nog winnen. Het was Ben Waine die Nieuw-Zeeland vier minuten na de gelijkmaker voor de winnende zorgde.

