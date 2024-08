Spelers Feyenoord springen op van bank om zeer opmerkelijke situatie op tribune

De strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord werd zondag enkele minuten stilgelegd. Na een doelpunt van de Rotterdammers begonnen Feyenoord-fans te juichen die in een vak met PSV-supporters zaten, waardoor er veel onrust ontstond op de tribune van het Philips Stadion.

Noa Lang zette PSV al vroeg in de wedstrijd op 1-0, maar twintig minuten later kwam Feyenoord op gelijke hoogte. De 1-1, die op naam kwam van Santiago Gimenez na een benutte strafschop, leidde tot veel commotie op de tribune.

PSV-fans ergerden zich aan juichende aanhangers van Feyenoord. Er ontstonden opstootjes in het stadion, waarna arbiter Jeroen Manschot besloot de wedstrijd tijdelijk stil te leggen. Na circa vijf minuten kon de wedstrijd worden hervat.

De stewards moesten optreden om de rust te laten terugkeren in het publiek. Het is onduidelijk of er fans weg zijn gestuurd. Luuk de Jong ergerde zich zichtbaar, terwijl ook Feyenoord-spelers opsprongen van de bank om te kijken wat er gaande was.