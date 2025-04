Speler van sc Heerenveen geeft concreet voorbeeld van probleem dat hij had met Robin van Persie

Pawel Bochniewicz heeft in gesprek met de Poolse website Meczyki teruggeblikt op zijn tijd onder Robin van Persie. De 29-jarige verdediger van sc Heerenveen is overwegend positief over de huidige trainer van Feyenoord.

Zo heeft Bochniewicz respect voor de spelopvatting van de Rotterdamse oefenmeester. “Hij is een type Guardiola en wil spelen zoals op de PlayStation. Van achteruit opbouwen, met de keeper erbij, het liefst zonder lange ballen.”

“Deze stijl zal bij Feyenoord succesvoller zijn dan bij Heerenveen”, voorspelt Bochniewicz. “Hij staat nog aan het begin van zijn carrière, maar hij heeft de potentie om een heel goede trainer te worden. Hij moet echter wel goede clubs uitkiezen om zijn idee te laten slagen.”

In het interview spreekt Bochniewicz ook over een moeilijke situatie die hij ervaarde onder Van Persie. “Tijdens een van de wedstrijden zat ik op de bank. Ik ben naar de coach gegaan en heb hem rechtstreeks verteld dat ik het niet eens was met de beslissing en dat ik moest spelen.”

“Ik vroeg hem om beelden om te rechtvaardigen waarom ik niet speelde, aangezien ik tot dan toe in alle wedstrijden had meegedaan. Omdat ik nu niet meedeed, moet er een reden zijn geweest”, gaat Bochniewicz.

Wat er aan de hand was, kan Bochniewicz niet verklaren. “Ik heb die fragmenten nooit gekregen en speelde in de volgende wedstrijd gewoon weer. Daarmee verdween de discussie ook.”

In totaal speelde Bochniewicz dertien officiële wedstrijden onder Van Persie. Na ruim een half jaar vertrok de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal naar De Kuip.