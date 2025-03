Speler van Ajax weigert de hand van veelbesproken AZ’er Wouter Goes te schudden

Brian Brobbey heeft na afloop van het duel tussen Ajax en AZ (2-2) geweigerd om Wouter Goes de hand te schudden. De fysiek sterke spits van Oranje zat niet te wachten op verzoening met zijn directe tegenstander.

Brobbey en Goes waren zondag continu met elkaar bezig. Al tijdens de rust begon ESPN-analist Marciano Vink over deze stevige duels. “Goes speelt mannelijk, maar het moet geen raar spelletje gaan worden. Het gaat over en weer. Brobbey pakt de hand van Goes, Goes geeft daarna een duw...”

Vink ergerde zich behoorlijk aan het duw-en-trekwerk in de Johan Cruijff ArenA. “Ze moeten zich concentreren op het voetballen. Het gaat nu wel heel veel over Brobbey en Goes. Ik heb het gevoel dat de wedstrijd constant stilligt vanwege overtredingen en ik vind het dan ook geen prettige wedstrijd.”

In het tweede bedrijf wist Goes Ajax-middenvelder Davy Klaassen op te jutten, door na de rode kaart van Alexandre Penetra de spelers van AZ bij elkaar te roepen. Daarbij leek het erop dat Goes van het veld wilde stappen vanwege de discutabele beslissing van scheidsrechter Dennis Higler.

Na afloop van het duel was Brobbey nog steeds ontstemd over het gedrag van Goes. Diverse spelers en trainers van Ajax gaven de twintigjarige verdediger van AZ gewoon een hand, maar Brobbey weigerde dat.

Goes wilde na afloop niet te diep ingaan op zijn duels met Brobbey. Wel ontkende hij dat AZ van het veld wilde stappen. “Ik wilde de spelers bij elkaar halen, om dan te bepalen wat we gaan doen. Ik wilde iedereen bij elkaar krijgen om het hoofd scherp te houden, dus het was niet per se om van het veld te gaan.”

De Amsterdammer was vervolgens kritisch op Higler. “Er is niet tegenaan te voetballen, als je kijkt wat er gebeurd is. Bij de eerste goal van Ajax is het een duw in de rug en daarna is het geen rode kaart voor Penetra. Je krijgt dan sorry te horen, maar in de topsport heb je weinig aan sorry.”