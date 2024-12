Speler De Graafschap door Belgische politie opgepakt wegens oplichting

De 20-jarige Elie R. is door de Belgische politie opgepakt wegens oplichting, zo meldt De Telegraaf na berichtgeving uit België. De spits, die onder contract staat bij De Graafschap, wordt ervan verdacht eerder deze maand een 77-jarige vrouw te hebben bestolen van 1200 euro, door middel van bankdeskhelpfraude.

Op vrijdag 13 december kreeg het slachtoffer een telefoontje van een Nederlander die zich voordeed als bankbeveiligingsman, zo schrijft Het Nieuwsblad. Hij zou over betrouwbare informatie hebben beschikt en vertelde de vrouw dat er op haar rekening heel wat verdachte verrichtingen dreigden plaats te vinden.

Het risico dat al haar spaargeld zou verdwijnen was te groot. Ze moest daarom al haar bankkaarten doorknippen, zonder de chip te beschadigen, zo sprak R. De kaarten zouden later opgehaald worden door iemand van de bank, zo maakte hij haar wijs. De vrouw ging mee in het verhaal en gaf zo haar bankkaarten mee aan een man, die daarmee later 1200 euro uit een bankautomaat haalde. De codes waren namelijk ook bekend bij de daders.

Op dat moment moet ook een alerte patrouille van de lokale politie gepasseerd zijn, zo schrijft Het Nieuwsblad. Ze vonden dat de jonge kerel zich verdacht gedroeg en deden een check. Bij die controle ontdekten ze de kaarten en arresteerden ze de jongeman.

Die verdachte blijkt dus de twintigjarige profvoetballer van De Graafschap te zijn. Hij reed met een auto van de club. R. bekende schoorvoetend de feiten. Hij zou verklaard hebben dat hij door kennissen was uitgestuurd en niet goed wist wat hij in België moest komen doen. De raadkamer in Leuven heeft vrijdag zijn aanhouding bevestigd.

“Hij is niet het grootste licht en heeft ook wat mentale problemen”, zo citeert Het Nieuwsblad iemand uit de omgeving van R. “Ik geloof hem als hij zegt dat hij niet goed wist wat hij moest gaan doen.”

R. kwam op relatief late leeftijd terecht in de jeugdopleiding van De Graafschap. De spits uit Winterswijk speelde in totaal achttien wedstrijden voor de hoofdmacht van de Superboeren, waarin hij één keer scoorde, maar was dit seizoen actief bij de beloftenploeg. “We weten op dit moment niet wat er precies gebeurd is”, aldus een woordvoerder van De Graafschap tegenover Het Nieuwsblad.