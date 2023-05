Spel is op de wagen: ook PSV aast op komst van Ramiz Zerrouki

Vrijdag, 5 mei 2023 om 06:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:00

PSV heeft geïnformeerd naar Ramiz Zerrouki, zo meldt De Telegraaf vrijdagochtend. De 24-jarige middenvelder heeft over interesse niet te klagen. Eerder deze week onthulde Voetbal International dat Feyenoord weer in onderhandeling is met de Tukkers over een transfer van de Algerijns international. Bij PSV wordt Zerrouki gezien als mogelijke opvolger van Ibrahim Sangaré of Érick Gutiérrez.

De Eindhovenaren houden komende zomer rekening met een vertrek van zowel Sangaré als Gutiérrez. Terwijl de Ivoriaanse middenvelder een vaste vertrekclausule van 37 miljoen euro in zijn contract heeft staan, schermt Gutiérrez met interesse uit Spanje. PSV moet dus op zoek naar één of meerdere nieuwe verdedigende middenvelders en heeft naar verluidt geïnformeerd naar Zerrouki.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens De Telegraaf waakt Feyenoord voor ‘een Joey Veerman-scenario’. De Rotterdammers zijn weer in onderhandeling met FC Twente over de komst van Zerrouki, nadat een transfer naar De Kuip tijdens de afgelopen twee transferwindows onhaalbaar bleek. Feyenoord bood afgelopen winter liefst acht miljoen euro voor de de middenvelder. Veerman leek in januari 2022 hard op weg naar Rotterdam-Zuid, echter was het PSV dat de meeste daadkracht toonde na het plotselinge afscheid van Davy Pröpper en de middenvelder overnam van sc Heerenveen.

PSV lijkt inzake Zerrouki pas door te willen pakken na het vertrek van Sangaré en/of Gutiérrez, waardoor Feyenoord vooralsnog op pole position ligt om de middenvelder van Twente over te nemen. Zerrouki beschikt nog over een contract tot medio 2024 in Enschede, al heeft de club wel de optie om die verbintenis met één seizoen te verlengen. Mocht het gewenste bedrag komende zomer op tafel worden gelegd, dan zal Twente ditmaal wel meewerken aan een vertrek.

Spierings

Voetbal International meldde donderdag dat PSV ook in de markt is voor Stijn Spierings en Branco van den Boomen. Beide middenvelders lopen komende zomer uit hun contract bij Toulouse en kunnen rekenen op behoorlijk wat interesse. De interesse in Spierings wordt door De Telegraaf bevestigd. De Eindhovenaren zien Spierings net als Zerrouki als opvolger van de mogelijk vertrekkende Sangaré.