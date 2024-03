Speelt volgende aanwinst van Ajax bij Almere? Luijckx: ‘Heb hem liever dan Sosa’

Kees Luijckx is onder de indruk van Yoann Cathline. De 21-jarige Fransman zette Almere City FC zaterdagavond op een 1-0 voorsprong tegen FC Utrecht, en volgens Luijckx is Cathline 'minimaal gelijk aan' Couhaib Driouech, die afgelopen winter nog in de belangstelling van Feyenoord en PSV stond.

Cathline wordt dit seizoen door Almere gehuurd van FC Lorient. In de eerste seizoenshelft moest hij het vaak doen met invalbeurten, maar sinds de winterstop is hij een vaste basisspeler in het elftal van Alex Pastoor. Van origine is hij een buitenspeler, maar bij Almere fungeert hij regelmatig als linkerwingback.

Tegen Utrecht scoorde hij voor het tweede duel op rij. "Ik heb nog nooit iemand zo zien genieten", aldus Jan Joost van Gangelen over Luijckx bij De Eretribune op ESPN. "Hij is gewoon heel gevaarlijk in de één-tegen-één", begint Luijckx vervolgens zijn lofzang.

"En hij kan versnellen, hij houdt de controle over z'n actie. Ze moeten hem echt vaker gaan zoeken, want dan is hij gevaarlijk. Ik vind dit echt een interessante speler. Driouech kon naar PSV en Feyenoord, daar was veel interesse voor. Ik vind hem ook echt wel minimaal gelijk daaraan."

"Ik denk dat hij die potentie heeft. Kijk naar zijn acties, hij kan gewoon heel goed voetballen", aldus Luijckx. Mario Been, ook aan tafel, vraagt Luijckx of hij Cathline beter vindt dat Borna Sosa van Ajax.

"Je kunt hem niet vergelijken met Sosa", vindt Luijckx. "Maar ik zou hem liever in mijn team hebben dan Sosa."

Ali Boussaboun heeft zijn twijfels over de woorden van Luijckx. "Stel dat hij bij PSV zou gaan voetballen... Ploegen zetten geen druk tegen PSV, dus je hebt een heel kleine ruimte om in te voetballen. Denk je dat hij hetzelfde kan brengen in de kleine ruimte? Driouech is in de kleine ruimte ook best wel handig, en ik denk dat Cathline echt ruimte nodig heeft om tot zijn recht te komen."

